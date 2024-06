Hvilken solfaktor skal man bruke, hvor ofte skal man smøre seg og kan bruk av solkrem ha negative konsekvenser for huden?

I verdenstoppen for hudkreft

Det kan se ut til at nordmenn har blitt flinkere til å beskytte seg med solkrem og klær, forteller generalsekretær i kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Likevel er Norge nummer tre i verden når det gjelder melanom, den mest alvorlige formen for hudkreft.

Forekomsten har fordoblet seg de siste 10 årene.

Ingrid Stenstadvold Ross er bekymret for hudkrefttallene. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

Totalt ble det registrert 3059 nye tilfeller med hudkreft i 2023, ifølge kreftregisteret.

– Mye sol gir økt risiko for hudkreft. Hvis du er opptatt av å ta vare på huden, bør du absolutt bruke solkrem, sier generalsekretæren.

Anne Birgitte Nordal er hudlege ved Hudklinikken i Oslo og forteller om at det er flere spekulasjoner rundt solkremen som hun både kan bekrefte og avkrefte.

Her er de seks mest diskuterte spørsmålene:

Kan solkremen gi deg dårlig hud?

Opplever du at du får uren hud i etterkant av å ha brukt solkrem?

Dette kan man unngå om man bruker en solkrem for din hudtype, og på riktig måte.

– Du må være nøye med å rense ansiktet på kvelden, så du får vekk restene. Et lurt tips er også å bruke en tyntflytende solkrem, forteller hudlegen.

Hun nevner at det er et bredt utvalg av solkremer. Finner du en solkrem for akneutsatt hud kan du forhindre eventuelle akneutbrudd.

Når skal man bruke hvilken solfaktor?

Det er flere som tror at høyere faktor vil si tykkere konsistens på solkremen. Dette er ikke tilfelle. Det finner solkremer med solfaktor 50 som både er i gel variant, lotion eller spray.

Jo høyere solfaktor, jo høyere beskyttelse får du mot solen.

– Jeg anbefaler å bruke solfaktor 50 i ansiktet og 30 eller over til resten av kroppen, forteller hudlege Nordal.

Trenger man å bruke solkrem i skyggen?

I sommerhalvåret i Norge er det både UVA- og UVB-stråler som er

sterke. UVB-strålene blokkeres til en viss grad av skyer og når det er regn.

Det betyr likevel ikke at du skal unngå å smøre deg ved overskyet vær.

– UVA-strålene går gjennom uansett vær. Så du trenger solkrem hver dag. Fra vår og sommer og tidlig høst i Norge, forteller Nordal.

– Det er jo en veldig god regel å bruke solkrem hver dag.

Blir man brun selv med solkrem på?

Mange unngår å smøre seg fordi de er redd for at brunfargen ikke kommer.

Men man blir brun selv om man bruker solkrem. Man kan faktisk få en dypere brunfarge som holder lenger.

– Huden får bedre tid til å bygge opp pigmentet dersom du beskytter deg mot solen. Sjokksoling anbefales aldri, forteller Nordal.

Får du rynker om du unngår å bruke solkrem?

Hudlegen kan bekrefte at solkrem vil absolutt gi en beskyttelse mot utvikling av rynker.

– Det gjelder generelt sett all solbeskyttelse.

Kan man bruke fjorårets solkrem?

Brukte du kun opp halvparten av solkremen fra i fjor og lurer på om du kan ta den i bruk i år og?

– Dersom solkremen har en normal lukt og konsistens og ikke har ligget og kokt i solen året før, så kan du bruke den året etter. Har den endret konsistens, ville jeg ha kastet den.

Hudlege Nordal forteller at det viktigste er å ikke 100 prosent stole på solkremen, men også gjøre andre tiltak. Her er noen av de tiltakene hun nevner for å unngå å bli solbrent.

Tiltak mot solbrenthet Ekspander/minimer faktaboks Ta pause når solen er på sitt sterkeste.

Oppsøk skygge.

Dekk deg til med klær, hatt eller solbriller.

Smør deg gjentagende gjennom hele dagen, helst hver andre time. HUSKEREGEL: Bruk ca. én teskje solkrem til hele hode og hals, og en håndfull til kroppen.

Alma Flæte Modalsi (20) fyller opp hele hånden med den beskyttende kremen, slik som hudlegen anbefaler.

Parken er et vanlig sted for folk i Oslo å sole seg. Foto: Bård Nafstad / NRK

Med hjelp fra Mira Skår Sunde (21), sørger de for at det ikke er noen hvite flekker i ansiktet. Her skal det beskyttes mot sola som står på sitt sterkeste.

Ved å gjenta dette hver andre time, kan jentene ligge i parken uten bekymring for å bli solbrent.

Vil øke bevisstheten

Ross fra kreftforeningen mener at hudkrefttallene ikke behøver være så høye.

Det er fordi ni av ti tilfeller har sammenheng med for mye sol og solarium.

Det anbefales å bruke en håndfull med solkrem på kroppen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Konsekvensene på kort sikt er å bli skikkelig solbrent, men på lang sikt er det økt risiko for hudkreft.

– Vi håper at økt bevissthet kan hjelpe nordmenn ned fra verdenstoppen for hudkreft, sier generalsekretæren.