Du har kanskje smurt deg godt med solkrem, men når kvelden kommer er huden full av røde prikker.

– Soleksem er en form for allergisk reaksjon som forårsakes av UV-stråling. Symptomene oppstår vanligvis raskt etter eksponering for sol. Huden blir rød, varm og man kan få små kløende blemmer, forklarer hudlege Caroline Strandhagen ved Hudklinikken.

Kan forhindres

Hun forklarer at etter den mørke årstiden er huden ikke vant til solen og man bør derfor gradvis utsette seg for sollys.

– Man må bruke høy faktor og dekke seg til med klær. Ofte klarer man på denne måten forhindre at utslettet oppstår.

Personer med lys hudtype er mest utsatt. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Er noen ekstra utsatt?

– Personer med lys hudtype er mest utsatt for soleksem. Man bør være oppmerksom på at noen legemidler kan føre til økt lyssensitivitet.

Strandhagen sier det er relativt hyppig med soleksem.

– Man anslår at det er cirka ti til femten prosent som får dette i løpet av livet.

– Er det farlig?

– Soleksem er ikke farlig, kun plagsomt for den som rammes. Tilstanden er ikke forbundet med økt risiko for hudkreft.

Kalde omslag

Når du først har fått soleksem, er det behandling og lindring som gjelder, sier farmasøyt i Apotek1, Maren Lima.

– Vi har noen standard råd mot kløe, prikking i huden, rødhet og hevelse som man kan få ved soleksem, sier hun til NRK.

Det første rådet er å unngå sol.

– Hvis du vil bli bedre, må du holde deg unna solen. Vanligvis går soleksem over etter noen dager, og i noen tilfeller etter en uke.

Smør deg godt med solkrem for å forebygge soleksem. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det andre rådet er å legge på avkjølende, våte og kalde omslag.

– Man kan også bruke aftersun eller aloe vera for å lindre og avkjøle.

I områder som har fått eksem kan du også smøre på et tynt lag med Hydrokortison eller Mildison Lipid, som du får kjøpt reseptfritt på apoteket.

– Det vil kunne dempe rødhet og kløe.

Klør du veldig eller har smerter, kan du også smøre deg med et lokalbedøvende middel, som Xylocain, forklarer hun.

Hun understreker at noe av det viktigste du kan gjøre er å forebygge.

– Bruk faktor 15 til 30. Voksne trenger en stor håndfull solkrem for å smøre inn hele kroppen. For barn trengs en barnehåndfull. Mange tar for tynt lag og for sjelden. Smør deg inn 30 minutter før du skal ut i sola slik at solbeskyttelsen får tid til å trekke inn

Får du veldig alvorlig soleksem, bør du gå til legen.