Vær forsiktig med disse legemidlene i sola

– Det er generelt veldig mange legemidler som kan gi en reaksjon i sollys, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Hele 200 medisiner inneholder nemlig stoffer som kan gi en reaksjon i sola. De kan gjøre deg lettere solbrent og mer utsatt for soleksem og betennelser i huden, ifølge Madsen.

– Det kan gi kløe, blemmer og en brennende følelse, sier han.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier at det finnes over 200 medisiner som kan gi en reaksjon i sola. Foto: Statens legemiddelverk

De mest brukte av disse legemidlene er p-piller, noen typer antibiotika og smertestillende.

– Det er mange som ikke er klar over at de går på en slik medisin og må ta ekstra hensyn, sier han.

Han sier at det ofte vil stå en advarsel i pakningsvedlegget, enten under «advarsler og forsiktighetsregler» eller under «bivirkninger», dersom legemiddelet kan gi lysømfintlighet i huden.

Legemidler sitter i huden

Hvor ofte en solreaksjon forekommer, handler om hvor mange som bruker medisinen.

– Det er i utgangspunktet sjelden man får en hudreaksjon i sollys når man går på p-piller, men fordi mange bruker det, blir tilfellene flere, sier han.

Skulle man først være uheldig, kan p-piller gi pigmentflekker.

– Har du legemiddelet i kroppen, finnes den også i huden. Sollys kan dermed skape en allergisk reaksjon, forklarer farmasøyt i Apotek1 Maren Lima.

Farmasøyt i Apotek1 Maren Lima sier at man aldri må stoppe å ta en medisin uten samråd med lege. Foto: Stian Thorvaldsen

Noen typer antibiotika, ofte de som blir brukt mot akne, klamydia og urinveisinfeksjon, kan også gjøre deg særlig sensitiv for sola.

– I tillegg kan noen medisiner som både er smertestillende og betennelsesdempende gi en reaksjon. Dette gjelder både gel og tabletter, sier farmasøyt i Vitusapotek Christine Pernille Lødøen.

Bruk høy faktor

Rådet er å bruke høy solfaktor dersom du går på en medisin som kan gjøre seg solsensitiv.

– Får du en reaksjon, er behandlingen å holde seg unna sola, sier Lima.

Man kan også supplere med avkjølende kremer eller kalde omslag.

– Ikke slutt med medisinen, men slutt med solen, sier Madsen.

Du bør bruke høy solfaktor dersom du går på medisiner som kan gjøre deg solsensitiv. Får du en reaksjon, bør du holde deg unna sola, råder ekspertene. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

De understreker at man aldri må stoppe å ta en medisin uten samråd med lege.

Ifølge farmasøytene bør man være litt ekstra oppmerksomme dersom man bruker følgende legemidler:

Noen typer antibiotika

P-piller, eller østrogentilskudd

Betennelsesdempende smertestillene, som naproxen

Diabetes type 2-medisiner

Blodtrykksmedisiner

Antidepressiva

Dette er ikke er uttømmende liste og de anbefaler alle å lese pakningsvedlegget dersom man bruker en medisin. Skulle man få en alvorlig hudreaksjon, anbefaler de å kontakte en lege.