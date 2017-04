Jakter du på det perfekte egget til frokosten i påsken, og kjøper de dyreste og største eggene du finner?

Professor Birger Svihus forteller at det ikke har noe å si om du kjøper dyre eller billige egg. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– De fleste nordmenn synes et hvitt frokostegg i størrelse L er det perfekte egg, sier

professor Birger Svihus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Dårlig samvittighet for egg fra burhøns?

Påsken er høytid for norsk eggspising, men vi betaler ofte langt mer enn vi trenger for eggene, mener han.

– Vi betaler for forpakningen og størrelsen på eggene. Det er ingen forskjell på dyre og billige egg. De smaker likt og har samme næringsinnhold, sier professoren.

Billige egg er underlagt de samme EØS-regler.

Han tror kjøp av egg handler mer om verdisyn, enn om smak og innhold. Og du trenger ikke å ha dårlig samvittighet for å kjøpe billige egg fra burhøns, sier professoren.

Hvitt egg i størrelse L er det nordmenn helst vil ha, ifølge ekspert. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Nei, det trenger du ikke. Innad i fagmiljøet er det uenighet om hva som er best for høna. Er det et nytt, innredet bur sammen med noen få høner som er best? Eller over 7000 høner som går fritt sammen?

Smaken på et egg kan påvirkes, men de fleste høner i Norge får det samme kraftforet, understreker han.

Store til koking og steking

Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Matprat, bekrefter det Svihus sier.

– Et egg er et egg, i den forstand at smak og næringsinnhold er stort sett det samme. Men det er forskjell når det kommer til driftsform, forklarer matrådgiver Britt Marlene Kåsin.

Hun sier videre at store egg er dyrere enn små egg.

– Det betyr ikke at de små eggene er av noe dårligere kvalitet. Noen foretrekker å velge de store eggene hvis de skal kokes eller stekes, mens de små kan være kjempefine å bruke i for eksempel bakst.

Egg fra frittgående høner eller burhøns? Ekspertene strides om hva som er best for høna. Foto: Anette Torjusen / NRK

Uansett hvilke egg du kjøper, er det en felles måte å oppbevare dem på.

– Den aller beste måten å oppbevare egg på er i kjøleskap, sier Helga Næs, forskningssjef ved Nofima, som har forsket mye på egg og holdbarhet.

Hun forklarer at egg har 17.000 små hull som sikrer gassutveksling for kyllinger som utvikler seg. Gjennom disse hullene foregår også en del fordampning.

– Ved å lagre egg i kjøleskap vil fordampningen forsinkes og eggene holder seg lenger. Før Norge ble medlemmer av EØS hadde vi en holdbarhet på egg på tre måneder. Egg er like holdbare i dag som før. Riktig gamle egg kan nok få noe kvalitetsendringer, men det er sjelden de rekker å bli så gamle før de er gått med til søndagsfrokosten.