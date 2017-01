Bekymret for mikroplast i havet, lager tannkrem og deodorant selv

Ekteparet Ingrid og Benjamin Hjertefølger har bygd sitt eget miljøhus av sand, halm og leire. Foto: Amanda Åsberg

Hjemme hos Ingrid Marie Hjertefølger står krukker med kokosolje, natron, sukker og sand fra stranda. Råvarene blander hun sammen i ulike kombinasjoner for å lage tannkrem, deodorant og skrubb. For i hennes vask skal ingen miljøfarlige stoffer skyldes ut.

Hjertefølger bor i et naturhus på Sandhornøy i Gildeskål, som har et eget fullverdig kretsløpsystem. Huset gir dem maten de spiser, som får næring fra vannet de skylder ut. Dermed er det viktig for familien at det kun er økologiske og nedbrytbare produkter som skyldes ut i vasken.

– Alt det andre skylder ut i vasken ender til slutt opp i rekene, fisken og blåskjellene du fisker og spiser, sier hun til NRK.

Oppskrift på tannkrem, deodorant og skrubb/peeling Ekspandér faktaboks Ingrid Marie Hjertefølger bruker det hun har i huset for å lage sine egne pleieprodukter. Her er noen eksempler: Skrubb/peeling: Bland to teskjeer sand, malte nøtter, sukker eller salt har i 2 spiseskjeer olje eller avokado.

Bland to teskjeer sand, malte nøtter, sukker eller salt har i 2 spiseskjeer olje eller avokado. Tannkrem : Bland natron og kokosolje med litt eterisk olje.

: Bland natron og kokosolje med litt eterisk olje. Deodorant: Bland en femdel natron med fire femdeler kokosolje. For duft, tilsett olje etter eget valg.

Foreslår mikroplastforbud

Den «usynlige» mikroplasten er en stor trussel mot livet i havet, viser ny statusrapport fra Miljødirektoratet. Det finnes to hovedkilder til mikroplast. Primærkilden er små mikroplastartikler mindre enn 5 mm, som tilsettes produkter som kosmetikk, tannkrem og tekstiler.

Slik lager unngår Ingrid Hjertefølger mikroplast Du trenger javascript for å se video.

Nordisk råd anbefaler nå et forbud mot mikroplast i kosmetikk. Eksempler på land som allerede faser ut mikroplast i kosmetikk er USA, og Storbritannia ser ut til å følge deres fotsport. Canada vil forby mikroplast i pleieprodukter fra og med neste år.

I desember 2016 mottok Klima- og miljødepartementet en tiltaksvurdering av ulike mulige tiltak mot mikroplast, fra Miljødirektoratet. I tiltaksvurderingen foreslås en rekke mulige tiltak i forhold til ulike kilder til mikroplast.

I en e-post til NRK skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen at regjeringen vil støtte opp om en eventuell regulering i EU, men at de ikke mener det er riktig å fremme et nasjonalt forbud nå.

– Både fordi det er en såpass liten kilde til spredning og fordi Norge har få produsenter av kosmetikk og en liten markedsandel, skriver Helgesen.

Industrien vil følge etter

Små perler av industriell mikroplast forsøpler og skader livet i havet. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Seniorforsker Andy Booth ved SINTEF Ocean forsker på hvor giftig mikroplast er for marine dyr, fra plankton til krabber og fisk, og om mikroplasten hoper seg opp i næringskjeden.

– Plast og mikroplast er over alt, på stolen du sitter på, PC-en du skriver på, det er fiberstøv i lufta. Plast bruker svært lang tid på å bryte ned, og den sirkulerer lenge.

– Mikroplast er et godt eksempel på et materiale vi ikke trenger, sier forsker Andy Booth.

Dersom mikroplast blir forbudt kan det øke folks bevissthet rundt bruken av plast i dagliglivet, tror forskeren.

– Mikroplast er et godt eksempel på et materiale vi ikke trenger. Med naturlige erstattere kan produktet få akkurat samme effekt og nytte uten mikroplast.

Forbudet i USA har gjort at kosmetikk-fabrikanter allerede har begynt å redusere sin egen bruk av mikroplast.

– Det er viktig å begynne i det små. Tiltak som å velge kosmetikk og andre produkter uten mikroplast er også med på å øke folksbevissthet, mener Booth.

– Mange gjør som oss

– Å hive litt avokado og sukker i ei skål er ikke vanskelig. Det er ikke så tidkrevende som noen kanskje tenker, sier Maria Hjertefølger. Foto: Amanda Åsberg

Familien Hjertefølger har skapt sitt eget økologiske paradis under en syv meter høy glasskuppel i Gildeskål. Å lage sin egen kosmetikk, såper og vaskemidler er en del av livsstilen.

– Det er mange som gjør som oss. Det er svært vanlig i helse- og miljøgrupper å produsere egne hygieneartikler. Jeg vil ikke ha noe på huden som er kjemisk framstilt. Jeg vil ha naturlige produkter, aller helst fra råvarer som er spiselige.