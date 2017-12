– Se over føflekkene dine en gang i måneden

– Føflekkreft oppdages for sent, sier Henrik Løvendahl Svendsen, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft til NRK.

Henrik Løvendahl Svendsen er overlege ved avdeling for plastikk-, hånd- og mikrokirurgi, ved Nasjonalt brannskadesenter ved Haukeland sykehus. Han er også sekretær i Norsk melanomgruppe og leder i melanomregisterets referansegruppe. Foto: Kreftregisterert

Den ferske rapporten fra kvalitetsregisteret for føflekkreft viser at bare litt over halvparten får diagnosen i et veldig tidlig stadium. En andel på 56,7 prosent av pasientene er for lav, mener ekspertgruppen for kvalitetsregisteret.

– Føflekkene er i mange tilfeller for tykke når vi oppdager kreften. Det er ikke gunstig for pasienten. Det er viktig å få stilt diagnosen så tidlig som mulig, sier han i en pressemelding.

Overlegen mener at flere burde blitt diagnostisert enda tidligere, og at dette kan endres på en enkel måte.

– De fleste kan selv oppdage føflekker som ser veldig annerledes ut enn de øvrige.

Norge på topp i dødelighet

Norge er blant landene i verden der forekomsten av føflekkreft er høyest, og vi ligger også på topp i dødelighet. I 2016 fikk 2264 nordmenn føflekkreft.

– Norge har høyest dødelighet i Europa, som indikerer at vi har for mange tilfeller med avansert sykdom ved diagnose, sier Trude Eid Robsahm, forsker ved Kreftregisteret.

Hun mener det er vanskelig å si hvor stor andel det er mulig å oppdage i den tidligste fasen.

– Men på bakgrunn av tall fra andre land, så vet vi at det er en del å gå på. Sykdommens stadium ved diagnose, altså tykkelse på tumor og hvorvidt det er spredning, er den viktigste markøren for å si noe om prognosen, sier forskeren.

Ellen Marie Bjørge er overlege ved hudavdelingen ved St.Olavs hospital. Foto: Privat

Ellen Marie Bjørge, overlege ved hudavdelingen ved St.Olavs hospital, bekrefter at mange tilfeller burde vært avdekket før.

– Dessverre oppdages føflekkreft for sent hos mange. Jo senere kreften oppdages, jo dårligere prognose, sier hun.

Sjekk jevnlig

For å oppdage føflekkreft i et tidlig stadium, er det viktig at alle voksne jevnlig sjekker egne føflekker, både foran og bak på kroppen.

– Se over føflekkene dine en gang i måneden. Følg med på om de endrer seg i farge, fasong, størrelse eller om de begynner å klø eller blø. Oppsøk lege raskt hvis en føflekk endrer utseende, sier Bjørge.

Henrik Løvendal Svendsen forteller at faretegn kan være rask endring som vekst og blødning. Dette bør man prioritere å få undersøkt.

– Hvis føflekken er veldig annerledes enn de øvrige føflekkene skal man ha lav terskel for å få den fjernet, sier han.

Er det områder som er vanskelig tilgjengelig, kan du få din partner eller en venn til å se over huden for deg.

– Ta gjerne bilde med telefonen og følg med om det oppstår endringer. Det er raskt, enkelt og kan potensielt redde liv, avslutter overlegen.

ALVORLIG SYKDOM: Dersom kreften rekker å spre seg, er sykdommen meget vanskelig å behandle. Foto: Ingrid Roscher / Oslo Universitetssykehus