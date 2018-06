– Ikke spis kalde pølser

Du kjenner deg kanskje igjen: Barna er sultne. Du er sulten. Og grillen bruker evigheter på å bli varm. Da kan det være fristende å slå til med en kald ventepølse.

Men det bør du droppe.

– På pølsepakkene står det at de må varmebehandles før de spises fordi det er en risiko for at pølsene inneholder sykdomsfremkallende bakterier, sier fagsjef i Animalia Sigrun J. Hauge.

Fagsjef i Animalia Sigrun J. Hauge forteller at Listeria i verste fall kan gi influensasymptomer og mer alvorlig sykdom. Foto: Animalia

Selv om det er sjelden, bør du ta det på alvor. Pølsene kan nemlig inneholde bakterien Listeria som kan gjøre deg syk.

Noen utsatte grupper

– Bakterien kan være farlig for alle, men det er spesielt barn, gravide og de med dårlig immunforsvar som bør være ekstra forsiktige, sier Hauge.

Mattilsynet legger til at eldre, barn under to år og rusmisbrukere også bør være ekstra påpasselige.

– Folk flest vil nok ikke bli dårlige av å spise en pølse rett fra pakken, men vi anbefaler varmebehandling, sier seniorrådgiver i Mattilsynet Catherine Signe Svindland.

Seniorrådgiver i Mattilsynet Catherine Signe Svindland sier at Listeriabakterien ikke har smak og lukt, og derfor er vanskelig å oppdage. Foto: Mattilsynet

Hauge i Animalia forteller at Listeria i verste fall kan gi influensasymptomer og mer alvorlig sykdom.

– I Norge er det få dødsfall, men på verdensbasis er det høy dødelighet hvis du først blir syk av bakterien, sier Hauge.

Her til lands blir cirka 20–30 personer syke av Listeria hvert år, ofte uten at man finner årsaken.

Kylling- og kjøttpølser

Svindland forteller at både grillpølser og wienerpølser trenger tilstrekkelig varmebehandling.

– Dersom du har varmet opp pølsene er de trygge når de er varme. Når pølsene blir kalde vil det kunne vokse bakterier på dem igjen, sier hun.

Hvor mye bakterier som vokser avhenger av hvor fort du klarer å kjøle ned pølsene og om du forurenser pølsene med hender eller urene arbeidsredskap.

– Er det forskjell på kjøtt- og kyllingpølser?

– Nei, vi anbefaler varmebehandling uansett. På rene kjøttstykker blir bakteriene borte dersom du varmer overflaten, mens på produkter som er kvernet, er det viktig å gjennomsteke hele produktet, sier Hauge.

Hamburgere bør derfor også gjennomstekes.

– Selv om smaken er bedre, vil vi ikke anbefale røde burgere, sier hun.

Overlever kjøleskap

Et av problemene med Listeria er at den tåler kulde og kan overleve i både vakuumpakninger og kjøleskapstemperatur.

– Og den vokser enda fortere dersom man oppbevarer pølsepakken over kjøleskapstemperatur og den er åpnet, sier Svindland.

Hun forteller at Listeria dessverre ikke har lukt eller smak, og derfor må pølsene alltid varmebehandles før servering.

– Dersom du trekker eller steker pølsene, kan du være trygg. Temperatur over 60–70 grader dreper bakteriene, sier Hauge.