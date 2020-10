Valborg Frøysnes, Kristiansand

Eg tok over jobben i Kilden Teater i januar, så eg veit eigentleg meir om å vere teatersjef med korona enn utan. Noko av premissen for institusjonsteatera er jo det sosiale rommet. Det handlar om å samle menneske som opplever noko saman. Det er jo ikkje like lett i en pandemi.

Vi gjennomførte ein skulesekk-turné der vi strøyma førestillinga for elevane.

Det var lærerikt og spennande. Vi brukte eit 360 graders kamera, der publikum måtte bruke fingeren på skjermen for å bevege seg rundt. No er vi tilbake med vanlege førestillingar, og kryssar fingrane for at alle skodespelarane held seg friske. Det er kjempesårbart for eit lite teater.