Vanessa Rudjord reagerer på podkast-toppliste: – Null verdt

Tirsdag ble Norges første toppliste for podkaster lansert, og aktører som NRK, Schibsted og P4 står bak.

Nå reagerer Vanessa Rudjord på listen. Sammen med Synnøve Skarbø lager hun podkasten «Synnøve og Vanessa»..

– Vi er superpositive til all form for transparens, men denne transparensen blir null verdt når listen bevisst ikke inkluderer alle podkaster i markedet, sier Rudjord til Dagens Næringsliv.

Mangelfull

Til avisen sier hun at hun i utgangspunktet er for rangering, men mener at listen er mangelfull.

Vilde Hjort Batzer, som er podkastsjef i NRK og medlem i styringsgruppen til Podtoppen, forklarer at Rudjord og Skarbø fikk beskjed høsten 2019 om at de ikke ville bli målt på listen.

– De ble sterkt oppfordret til å bytte teknisk løsning, siden vi ikke kan måle podkasten uten å få tilgang til måleloggene, sier Batzer.

«Synnøve og Vanessa» publiseres på plattformen Libsyn, som ifølge Batzer ikke leverer ut data til listen.

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med Rudjord.

Tall til tredjeplass

Podtoppen baserer seg serverlogger fra de enkelte plattformene. Deretter har de lagt til grunn flere kriterier - som at minst 60 sekunder lyd må være spilt av - for målingen av strømminger og unike brukere.

Tidligere har det vært knyttet usikkerhet til hvordan de ulike topplistene teller lytting.

– Vi trenger denne nøytrale topplista, som måler all bruk, slik at bransjen har en felles «målevaluta» å styre etter, sa Batzer til NRK tirsdag.

Dagens Næringsliv har fått innsyn i tallene til podkasten «Synnøve og Vanessa», som viser at de har 104.230 unike lyttere i uke 2. Dermed ville de gått inn på en tredjeplass på Podtoppen denne uken.

Hjertelig velkommen

Batzer er nysgjerrig på hvilke tall Rudjord legger til grunn for plasseringen ettersom de ikke har tilgang til tallene.

Podkastsjefen understreker at duoen er hjertelig velkomne både til topplisten og til å komme med forslag til å få en komplett liste uten tilgang til tallene deres.

Onsdag ligger podkasten til Rudjord og Skarbø på 39. plass på iTunes sin liste, og 23. plass på Spotify sin toppliste.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv på om det er aktuelt for Rudjord å bytte plattform, svarer hun at det kommer an på betingelsene for å publisere på plattformene som leverer tall til topplisten.