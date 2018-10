«Søsken til evig tid»:– Når vi ikkje er her lenger, så kan andre lese om oss

NAUSTDAL (NRK): Søskenparet Oddny og Magnar har rørt noko ved folkesjela etter at to millionar har sett dei på tv og kino. No kjem historia om korleis livet blei til, og om draumane som måtte bli lagt til side for å drive familiegarden vidare.