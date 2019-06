Lørdag ble ytringen «Er det ikke bare å si hei?» publisert på NRK. Den er skrevet av psykologistudenten Markus Sanden, som tar til orde for at man må tørre å ta kontakt med mennesker man syns ser interessante ut, og at man ikke må være så redd for å bli avvist.

– Tenk å leve i et samfunn med en kultur hvor det ikke føles tabubelagt å initiere en hyggelig samtale med noen på T-banen – helt uten videre. Det ville ha vært fint, skriver han.

Les ytringen her: Er det ikke bare å si hei?

I etterkant av ytringen har det oppstått en debatt på internett der en rekke kvinner har skrevet om uønsket oppmerksomhet i det offentlige rom fra ukjente menn som ikke aksepterte å bli avvist.

– Menn tenker ikke over dette på samme måte som oss kvinner. Jeg tror det er viktig for dem å lese om det, for å se hvor vanlig det er med ubehagelig kontakt, sier Christine Krieg til NRK.

Mandag morgen startet hun #VilleBarePrateLitt.

– Jeg startet hashtagen i dag tidlig etter at debatten begynte å ta av. Kommentarfeltene var ganske ufine. Det var mange menn som ikke skjønte hvorfor dette var et problem, så jeg tenkte jeg skulle fortelle dem, sier hun til NRK.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Deler ubehagelige opplevelser

– Det er ikke sånn at jeg ikke vil prate med folk. Jeg elsker det, men problemet er at man aldri vet hva en avvisning kan føre til, og da kan man føle seg truet, sier Krieg til NRK.

Siden hun delte sine opplevelser har emneknaggen fått mer enn 550 tweets knyttet til seg.

De fleste meldingene er fra kvinner som har opplevd ubehagelige og truende situasjoner i det offentlige rom. Felles for historiene, er at de har blitt oppsøkt av menn som bare ville prate litt.

– Hva håper du å oppnå med en slik debatt?



– Det jeg håper man kan oppnå, er at man tenker seg om en ekstra gang. Menn tenker at det de ønsker seg, eller vil, er viktigere enn det vi vil. Jeg håper de kan lese erfaringene og tenke seg om flere ganger, sier hun til NRK.

– Overrasket over å bli trukket inn i #metoo-debatt

Sanden sier at han skrev en kronikk om å skape gode, hyggelige og verdifulle relasjoner. Han spør også om hvorfor det kun er på noen sosiale arenaer det er akseptert å ta kontakt med nye mennesker.

Det er skummelt å ta kontakt med fremmede og vise sin interesse. Men psykologistudenten i meg sier jeg bør hoppe i det, skriver Markus Sanden i kronikken sin. Foto: Privat

– Jeg er overrasket over at den har blitt trukket inn i metoo-debatten. Likevel skjønner jeg at det finnes en tilleggsfaktor som kvinner må forholde seg til, og det har jeg full respekt for, utdyper han.

Han påpeker at kronikken ikke var ment som en «flørte-greie».

– Den handler om relasjoner og om hvorfor det er ubehagelig å avvise, bli avvist og å ta kontakt med folk, sier Sanden.

– Jeg har forståelse for at det kan være begrensende og belastende for dem som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet at det påvirker deres opplevelse av tilfeldig interaksjon med folk, legger han til.

Overrasket over hvor mange menn som er med

Krieg sier til NRK at responsen emneknaggen viser at det fortsatt er viktig å snakke om temaer som også #metoo tok opp.

– Vi skal snakke om det, men om det har hatt noen effekt er jeg usikker på. Det tar jo litt tid å endre holdningene til folk, sier hun.

Samtidig trekker hun frem at hun er overrasket over hvordan menn har deltatt i debatten, støttet og heiet på emneknaggen.

– De har oppfordret menn som ikke forsto til å gå inn og lese historiene. Det syns jeg er veldig fint, forteller hun.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En av dem som oppfordrer folk til å lese om opplevelsene, er TV-profil Aleksander Schau. I november 2017 delte han 24 tweets hvor han tok et nådeløst oppgjør med Medie-Norge.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor NRK.