Skal spille Quisling i TV-serie

Anders Baasmo Christiansen er aktuell i tittelrollen i den nye storsatsingen «Quisling» som skal gi seerne innblikk i den tapende siden under andre verdenskrig. Det melder Rushprint , som også avslører at den nordiske satsingen har vært under utvikling en stund. – For min del vil jobben handle om hvilke sider av Quisling man må ta tak i, for å forstå hvorfor det gikk så galt, sier skuespilleren i et intervju i Dagbladet. «Quisling» lages av selskapet Viafilm og Bjørn Ekeberg er manusforfatter. (NTB).