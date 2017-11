Scrabble-stjerne utestengt i tre år

Tre personer skal ha vært vitne til at Simmons, som har skrevet en rekke bøker om Scrabble, la tilbake en håndfull brikker etter å ha trukket dem, for deretter å trekke nye brikker. Dette er et brudd på reglene, som sier at man må spille med de brikkene man trekker.

Benekter juks

Simmons nekter for at han har jukset og sier til avisen The Times at han spilte på lik linje med alle andre.

– Du må huske at dette er på toppnivå, og spillene kan bli ganske intense. Det er mye som foregår oppe i hodet, så det er ikke alltid like lett å tenke på å følge reglene om hvordan trekke brikker til punkt og prikke, sier stjernespilleren.

Det skal dreie seg om fire tilfeller av juks i fjor, og en Foreningen for britiske Scrabble-spillere foretok en etteforskning som ble avsluttet for noen uker siden.

– Ingen er større enn spillet

Saken ble først kjent for offentligheten nylig, og var en snakkis under en turnering i regi av World English-Language Scrabble Players' Association på søndag.

Styremedlem Elie Dangoor i den britiske Scrabble-foreningen, sier han og andre i miljøet er dypt skuffet over Simmons, som er både godt likt og respektert.

– Den naturlige forklaringen var at han jukset, sier Dangoor til nyhetsbyrået AP.

– Men vi måtte ta affære. Ingen er større enn spillet.