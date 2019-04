Rivertonprisen til Unni Lindell

Unni Lindell får Rivertonprisen for andre gang.

– Jeg er virkelig beæret, ydmyk og ikke minst overrasket over å motta denne høythengende prisen. I tillegg er jeg stolt over å ha klart å henge med i dette sjiktet i 23 år, sier hun.

Rivertonprisen Ekspandér faktaboks Deles ut av Rivertonklubben

Rivertonklubben er et kriminallitterært selskap som ble stiftet i 1972 for å fremme den gode norske kriminallitteratur. Klubben har pr 2016 rundt 150 medlemmer – i all hovedsak norske krimforfattere, men også redaktører, dramaturger og bokanmeldere som jobber med krim.

Klubbens navn er hentet fra forfatteren Sven Elvestads psevdonym Stein Riverton.

Bak opprettelsen i 1972 sto Bjørn Carling, André Bjerke, Sigurd B. Hennum, Gerd Nyquist, Tor Edvin Dahl og Nils Nordberg.

Siden 1973 har Rivertonklubben delt ut den kriminallitterære Rivertonprisen: Den gylne revolver.

En mester

– Det skal en mester til, både språklig og når det gjelder intrigens oppbygning, for å holde leseren i ånde når man vet så mye. Årets prisvinnerroman gjør dette elegant, uten å nøle, for forfatteren har gjort lignende før, og etter hvert blitt en mester i faget, sier juryens leder, litteraturprofessor Hans H. Skei. I tillegg sitter forfatterne Trude Teige og Elin Bjørhei i juryen.

Om den beste kriminalromanen i 2018 sier juryen:

«Den har særegne språklige kvaliteter, den har skikkelser med avvikende og farlige særegenheter, den tar oss dypt ned i Marian Dahles kamp med demoner både utenfor og inne i henne selv. Årets vinnerbok er ifølge forfatteren et eventyr for voksne som samtidig er en kriminalroman, eller, slik juryen ser det, den beste kriminalromanen i 2018 i et sterkt tetfelt av gode romaner».

Dronen

Etter en brannulykke for halvannet år siden, er politiførstebetjent Marian Dahle tilbake. Cato Isaksen kobler henne på et drap som har skjedd i et telt oppe i Maridalen. Marian dras inn i noe hun ikke kan kontrollere.

DRONEN



En mann står inne i en nedlagt militærleir og sender en drone utover et mørkt skogområde. Han filmer. Dronen kommer til en åpen plass ved et rapsjorde. Et telt viser seg plutselig på droneskjermen. Det står akkurat der Evie Thorn ble knivdrept fem år tidligere. Og nå kommer en ny dame til syne. Har hun virkelig slått opp telt på samme sted?