Rikard Wolff er død

– De som varslet om seksuell trakassering i VG, ble møtt som sladrehanker

Tidligere VG-journalist, Guro Hoftun Gjestad, tar et knallhardt oppgjør med sin tidligere arbeidsgiver på Facebook torsdag. – Over tid ble flere kvinner utsatt for seksuell, psykisk og fysisk trakassering av kolleger. Flere varslet, men ble møtt som sladrehanker.