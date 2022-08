Psykolog advarer mot farlig forelskelse

Det er ikke vanskelig å se om en venn blir hekta på noen. Flere har kanskje sett en venn klamre seg fast til noen, som ikke virker interessert.

– Hvorfor er det da så vanskelig å oppdage det selv?

– Det er det samme som med dop, man vil ikke innrømme at man er avhengig. Skammen, kombinert med håpet om at det kan bli kjærlighet, gjør at vi ikke klarer å se det selv, sier psykologen.

Gjennom sitt yrke har hun møtt mange som har vært ulykkelig forelsket. Eller som hun pleier å si, «hekta» på noen som er uforutsigbare og utilgjengelige.

Hekta på ideen av noen

Anna Torre (20) er student og bor i Oslo. Hun mener det er stor forskjell på forelskelse og et hekt.

Hun har selv opplevd både å være hekta og at noen er hekta på henne:

– Jeg tror man har en tendens til å sette hekteren på en slags kongestol, at man kanskje tenker at de er kulere enn de i realiteten er.

Anna (20) mener skummelt å bli hekta på ideen av noen. Foto: PRIVAT

Anna tror at dersom dette foregår over tid, så kan det bli farlig. Hun forteller at det kan være spennende med jakten på oppmerksomheten til hekteren, men at man likevel må passe seg for å romantisere ideen av noen, fremfor å bare se de for den de er.

– Hekt handler gjerne om ideen av hvordan noen er, og ikke hvordan de faktisk er. Det blir litt farlig dersom du lar det holde på for lenge, plutselig er du lei deg over noe som egentlig ikke var noe i det hele tatt.

Et håp om belønning

Gran forklarer at den som hekter, altså personen man blir hekta på, veksler mellom å være varm og kald overfor den andre parten. Dette trenger ikke å være en bevisst handling, ofte er det ikke det.

Den vanligste adferden til en hekter er, ifølge psykologen, periodisk belønning. Hun forklarer at de dukker opp med ujevne mellomrom og gir deg håp om at dette kan utvikle seg til noe mer. Håpet på kjærlighet får næring.

Den som er hekta vender seg derfor fort til å sitte på vent, håpet på at det venter en belønning dersom man bare er tålmodig nok.

Flere jenter enn gutter

– Hvem som helst kan bli hekta dersom alt ligger til rette for det. Tid, sted, stemning og signaler fra den andre parten er elementer som spiller inn, forteller Gran.

Psykolog og forfatter Sissel Gran advarer mot farlig forelskelse Foto: Heiko Junge / NTB

Psykologen forteller videre at det er klart flere jenter enn gutter som blir hekta. Hvorfor det er slik, vet man ikke. men er man sårbar i utgangspunktet, har man lettere for å bli det.

– Kanskje jenter er mer håpefulle, mer påvirkelige, kanskje mer romantiske? Dette vet vi ikke sikkert, det blir spekulasjoner, sier hun.

«Premieforeldre»

Psykologen sier at en av fellesnevnerne for personer som har lettere for å bli hekta, er om man har vokst opp med såkalte «premieforeldre».

Det vil si foreldre hvor barnet må jobbe aktivt for å få oppmerksomhet og kjærlighet.

Barndom og oppvekst kan være en faktor til hvor lett man har for å bli hekta. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Man må å være lydig, snill, grei, beundrende og alltid beredt når mamma eller pappa er interessert i kontakt, forklarer Gran og fortsetter:

– Personer som har vokst opp med oppmerksomme, modne og «godartede» foreldre, vil ha mindre toleranse for å leve i en utrygg hekta-situasjon. De gidder rett og slett ikke å måtte jobbe og slite for kjærlighet og oppmerksomhet. Barna med premieforeldre vil derimot ha mer tålmodighet i slike situasjoner, fordi dette er noe de har vokst opp med.

Farlig hormonblanding i hjernen

Psykologen bekrefter Annas teori om at det er en forskjell på et hekt og en forelskelse, selv om de kan ha flere likheter.

– I startfasen av et forhold, er det normalt å være usikker. Man lurer på hvorvidt den andre føler det samme. Likevel vil tiden vise om det er gjensidig eller ikke.

– Hvordan kan man skille et hekt fra en vanlig forelskelse?

– De fleste forelskelser inneholder selvsagt uro, tvil og nervøsitet i startfasen. Et hekt kan starte som forelskelse, men utvikle seg til en tvangsmessig opptatthet av en annen, med sterke innslag av panikk og avhengighet.

– Ved et hekt øker stresshormonene i hjernen og man går i beredskap. Når hekteren tar kontakt, utløser dette dopamin i hjernen.

Økt dopaminnivå gir en følelse av velbehag og dette velbehaget kan bli grunnlaget for avhengighet.

– Belønningssenteret i hjernen aktiveres, og du kan bli «obsessed» og begynne å kverne på hekteren, sier Gran.

Råd til hekta venn

Anna forteller at det ikke er enkelt å komme seg av kroken dersom man er hekta på noen.

– Hvilket råd ville du gitt en venn som er hekta?

– Kanskje å drite i det, ler Anna før hun fortsetter:

– Som regel går det ingen vei, og da ender du opp med å sette deg selv i en dårlig situasjon. Så legg fra deg telefonen og drit i det, fordi det er ofte over telefonen slike ting skjer.

Annas beste råd dersom du er hekta er å legg vekk telefonen og drit i det. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Derfor er det farlig

Psykologen sier at man etter hvert kan bli redd for å si noe som skremmer bort den uforutsigbare og utilgjengelige hekteren. Man kan risikere å overtilpasse seg den slitsomme situasjonen.

– Maktbalansen er ujevn, man kjenner ikke igjen seg selv, man blir et nervevrak. Dette kan gå hardt utover selvfølelsen, da er det farlig og usunt.

Slik kommer man seg ut

Psykologens første råd er å snakke med venner, fortelle alt man har båret på av skam og ydmykelse.

– Det er ikke unormalt at venner ønsker å skåne følelsene dine, og derfor kanskje ikke tør å være ærlig om at hekteren ikke virker interessert. Dette kommer man ingen vei med, og du må derfor åpne for den ærlige samtalen.

Deretter må du kutte kontakt med hekteren. Ikke svar på meldinger og blokker vedkommende. Da kan hekterens interesse og ønske om kontakt øke.

– Hvis det skjer, gjelder det å være konsekvent og stå på sitt. Fordi bare da kan man komme seg av kroken, sier Gran.

Psykologens siste råd er å slette alle spor av hekteren. Kast tannbørsten du lånte bort, den gjenglemte t-skjorten eller andre ting som minner deg om vedkommende. Fokuser på ting som gjør deg glad og vær rundt folk som gjør deg godt.