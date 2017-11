– Opplegg som dette blir for meg helt umoralsk.

Annonsen som i disse dager ruller og går på Instagram. Avbildet er Disney Channel-skuespiller Peyton List. Foto: Skjermdump

Det sier Jannecke Bervell i Cannibal Casting når hun får beskrevet arbeidsmetoden til det amerikanske selskapet Premiere.

En prøvespilling for Premiere skjer med andre ord ikke i forbindelse med roller i tv-programmer eller filmer, men for et skuespillerkurs i Hollywood.

Anledningen for Oslo-besøket er en såkalt «interview weekend», hvor representanter for selskapet skal «evaluere barnets talenter og egenskaper». Etter en andre runde med evaluering får man tilbud om flere auditions – mot en pris.

Kurset kan nemlig koste helt opp mot 64 000 kroner (7900 dollar).

– Vær oppmerksomme

Dagbladet skrev i 2015 om talentfabrikken CGTV, som avholdt auditions på Olavsgaard hotell samme år. Flere av deltakerne følte seg lurt, og det ble levert inn en rekke anmeldelser i kjølvann av arrangementet.

Selskapet CGTVs fremgangsmetode har flere likheter med programmet som norgesaktuelle Premiere presenterer på sitt nettsted.

Èn av forskjellene er at Premiere annonserer eksklusivt i sosiale medier.

Tonje Hovde Skjelbostad mener at Premiere-annonsen mangler vesentlig informasjon. Foto: Kimm Saatvedt / Forbrukerombudet

Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet ber foreldre om å være ekstra oppmerksomme på denne typen reklame.

– Premiere-annonsen appellerer veldig til barn, og spesielt unge jenter. Den ene jenta på bildet er en kjent personlighet, mens den andre ser ut til å være en fan eller deltaker på kurset. Det selges inn som en sjanse til å bli stor i underholdningsindustrien, og gir et inntrykk av dette i utforming og tekst, sier hun.

Hun presiserer at selv om annonsen ikke nødvendigvis er ulovlig og i utgangspunktet «er grei», så kan den fremstå som villedende for både barn og foreldre i målgruppen. Annonsen mangler vesentlig informasjon, mener hun.

– Det er mye som ikke kommer frem i annonsen som man selv må finne på nettsiden. Her må det leting til før man finner prislistene. Dette er ikke informasjon som bør eller skal ligge så mange klikk unna, sier Skjelbostad.

Oversikt over tilbudspakkene på Officialpremiere.com. Merk at selskapet selv ikke bruker ordet audition, men skriver «showcase» i sitt program. Foto: Skjermdump

– Skal ikke koste noe

Jannecke Bervell i Cannibal Casting kan fortelle at et vanlig castingbyrå jobber på en helt annen måte.

– En vanlig castingprosess innebærer at du kommer til oss med for eksempel sønnen din, som vi skriver opp på en liste. Deretter tar vi et bilde, legger det inn i arkivet og kontakter dere hvis det dukker opp en rolle som passer ham.

Jannecke Bervell i Cannibal Casting sier at det bør blinke varsellamper når penger er involvert i en auditionprosess. Foto: Privat / Cannibal Casting

Etter at byrået har kontaktet foreldrene, foretas en audition eller prøvefilming for å avgjøre om barnet passer til rollen eller ikke. Prøven tar gjerne form av improvisasjon med oss eller en skuespiller, sier Bervell.

Hun mener det bør anses som tvilsomt når penger er involvert, og kaller det en «varsellampe» når en aktør tar betalt for auditions.

Men første audition hos Premiere er visstnok gratis?

- Jaja, det blir mer sånn at man får første dose gratis, sånn at man blir hekta, så blir man spurt om å betale i neste runde. Om man ønsker å utforske skuespillermuligheter for barnet sitt, bør man først og fremst melde seg inn i et castingbyrå, sier hun.

Disney: – Har ingenting med oss å gjøre

Rekruttering til Disneys tv-serier skjer ikke i Norge, men gjennom deres avdelinger i USA, opplyser selskapet.

Disney Channel Norge har også avkreftet koblinger i et Facebook-innlegg fra forrige uke.

Foto: Skjermdump, Facebook

– Vi har ingenting med dette å gjøre, og det finnes heller ingen kobling til oss på noen som helst måte, sier kommunikasjonssjef Lena Andersson i Disney Norden.

NRK har etter flere henvendelser ikke lykkes i å få kontakt med daglig leder Michael Palance eller representanter for selskapet.