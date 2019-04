NSB offer for årets aprilsnarr

Mange kreative spøker ble sendt ut i forsøk på å lure folk i anledning 1. april mandag.

Oslo Sporveier var tidlig med å melde på Twitter at de skulle bytte navn til OY, inspirert av ordene Oslo og det norrøne Yppare.

– Det nye navnet OY skal skape glede og entusiasme hos både ansatte og reisende, skriver selskapet i en pressemelding.

Hør hva forskere og Faktisk.no sier om aprilspøkens utvikling her:

– Moderne og friskt

Også Statsbygg har valgt en aprilspøk hvor de peker nese til NSB, som nylig byttet navn til VY, en prosess som skal koste togtransportøren 280 millioner kroner.

Med pressemelding og kunngjøring på egne nettsider, kunngjør Statsbygg at de skifter navn til LY.

– Statsbygg har gitt ly til statsansatte i over 200 år. Det er derfor helt naturlig for oss å ta dette moderne friske navnet og kvitte oss med det gamle statlige, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen.

I Oslo Sporveier påstås det at navneskiftet er et resultat av en lang prosess.

– Her har NSB rett og slett kommet oss i forkjøpet med sitt navneskifte. Men jeg vet at den første reaksjonen hos mange var: «OY, skal NSB hete det!, sier hovedtillitsvalgt Rune Aasen og sporveissjef Cato Hellesjø i en felles uttalelse.

Elbilister får regningen

Også Statens vegvesen tøyser med NSB, selv om mange nok husker at produksjonsvirksomheten i Vegvesenet ble skilt ut i 2003 og fikk det omdiskuterte navnet Mesta.

– I hele Statens vegvesens levetid, som er mer enn 150 år, har navnet vært uendret, skriver etaten i en pressemelding,

– Statens vegvesen har fulgt oss hit. Nå går vi DiT, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding hvor det også går fram at regningen for navneendringen blir sendt til eiere av elbiler.

– DiT peker fremover, det viser retning. Nå vet vi hvor veien inn i fremtiden går. Den går DiT, står det videre.

Mediene dropper aprilspøker

Mediene har også lange tradisjoner for aprilspøker. De siste årene er det derimot blitt færre av dem. Redaktør i faktasjekkeren Faktisk.no, Kristoffer Egeberg, tror årsaken er den økene graden av falske nyheter på nett.

– En ting er at vi skal drive med ekte nyheter, og i en tid hvor falske nyheter florer og spesielt på internett og i sosiale medier så er det viktig at man kan stole på de tradisjonelle, redaktørstyrte mediene, sier Egeberg til NRK.

Han tror også at noe av årsaken til at flere medier dropper spøkene er at nyheter ikke lenger er like tidsavgrenset som de var før.

– Med internett kan disse aprilspøkene leve i veldig mange dager etter første april. Når man da får den samme aprilspøken langt ut i mai, så kan man ikke lenger være helt trygg på hva man ser, sier Egeberg.

– Språklig «purpose»

Språkrådet ble i sin tid konsultert da NSB ville bytte navn. Navneendringen til VY ble ikke bifalt av rådet. Også Språkrådet sendte ut melding om navneendring 1. april.

Etter en sammenslåing med det danske Dansk Språværn og svenskenes Språkrådet vil OrdNORD etableres fra august, heter det.

– Vårt purpose skal være å levere. Språkrådet skal være den foretrukne totalleverandøren av språkopplevelser, sier språkdirektør Åse Wetås med ettertrykk.

– Det nye navnet gjør oss mer synlige og attraktive, sier hun.

NSB: – Lun humor

I NSB tar de harselasen med godt humør. Kommunikasjonssjef Gina Scholtz i NSB Persontog sier til NTB at hun opplever aprilspøkene mot dem som godt gjennomført på en lun og humoristisk måte.

– Vy har gjort sitt innpass i bevisstheten til folk landet rundt og blir tatt i bruk i mange forskjellige sammenhenger, i dikt, russerevyer, klimaaksjoner og mye mer. At våre vyer kan inspirere andre synes vi bare er flott, sier Scholz.

Den flere hundre år gamle tradisjonen med aprilsnarr lever i beste velgående.

Helt siden 1500-tallet og innførselen av den gregorianske kalenderen skal 1. april ha blitt brukt til å gjøre narr av folk.

De siste årene har mange medier imidlertid redusert på morsomhetene på grunn av at mange nyhetssaker ofte blir liggende ute på internett lenger enn den ene dagen det faktisk er lov å spøke.