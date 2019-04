– Det er ingen menneskerett å få gitt ut bok, men jeg synes det er underlig at så mange svenske forlag avviste Fredrik Virtanens «Uten nåde». Det sier svenskens norske forlegger.

Journalist Fredrik Virtanen fikk sparken etter 25 år i Aftonbladet, etter at han ble anklaget for voldtekt under metoo. Han sier at han ikke har voldtatt noen, og er heller ikke dømt for noe.

– Det finnes ikke tvil om at metoo var en bra ting. Men det var jo det som tok knekken på meg, sa Virtanen da NRK møtte ham i november i fjor.

I dag kommer boken hans ut både i Norge og Sverige, men forleggeren er norsk. Den har tittelen «Uten nåde».

Uten stemme i Sverige

Anne Gaathaug i forlaget Gloria sier at hun regner med en god del motstand, særlig fra Sverige.

– Det er rart at mange svenske forlag har bestemt seg for at Fredrik Virtanen ikke skal få lov til å ha en stemme i hjemlandet, sier Gaathaug.

Da NRK kontaktet Svenska Förläggareföreningen i fjor, var svaret at «de ikke kunne hjelpe».

– Flere er ikke blitt spurt

I dag kommenterer direktør Kristina Ahlinder utgivelsen på denne måten:

Kristina Ahlinder er direktør i Svenska Förläggareföreningen Foto: SvF/Pressebilde

– Vi har overhodet ingen mening om denne saken, og har ikke vært involvert. Men det er ikke riktig at alle svenske forlag har avvist boken, det er også noen som ikke har fått tilbudet,sier Ahlinder i dag.

Den svenske forleggerforeningen har 70 ulike forlag som medlemmer.

Historien begynte å rulle i svenske medier da den tidligere skuespilleren og TV-profilen Cissi Wallin publisert et innlegg på Instagram. Et innlegg hvor Virtanen var nevnt, og som ble delt mange ganger.

Denne posten på Instagram fikk ballen til å rulle Foto: Skjermdump / Instagram

I et program i SVTs «Uppdrag granskning» ble det sådd tvil om de alvorligste anklagene mot den svenske journalisten, og flere svenske medier er felt i det som tilsvarer norske Pressens faglige utvalg, PON.

De hadde bragt videre informasjon fra anonyme kilder, påstander om Virtanen som senere viste seg å ikke stemme.