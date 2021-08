Kool and The Gang-saksofonist død

Dennis “Dee Tee” Thomas døde i dag, annonserer Kool and The Gang i en Facebook-post som Rolling Stone har omtalt.

Thomas er en av grunnleggerne i bandet, og var saksofonist i mange år. Kool and The Gang hadde sin storhetstid på 70- og 80-tallet, med hitlåter som «Get down on it», «Ladies night» og «Celebration».