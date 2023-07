– Noen tenker at hvis man går med svarte klær og ser litt skummel ut, så betyr det at man er skummel. Det stemmer overhodet ikke, sier Wig Wam-gitarist Trond Holter.

Holter har vært med i glam metalbandet siden 2001. Han mener publikummet innenfor hardere musikksjangre som metal, hardrock og punk er blant de snilleste.

– Det er virkelig et fredelig folkeslag som er der kun for musikk, legger han til.

– Ikke som fordommene skal ha det til

Gitaristen får støtte fra forskerne Glenn-Egil Torgersen og Ole Boe ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

I en studie har de undersøkt om noen musikksjangre er farligere enn andre.

– Det er ikke slik som fordommene kanskje skal ha det til, nemlig at hardrock og punk kan være mer risikofylt enn andre stilarter, sier Torgersen.

KRITISKE: Beredskapsforskerne Glenn-Egil Torgersen og Ole Boe mener en veileder fra DSB nører opp under fordommer mot enkelte musikksjangre.

Kritiske til veileder for arrangører

De to forskerne reagerer på en veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Veilederen er laget som hjelp til folk som har ansvar for store arrangementer.

Deler av veilederen er preget av en oppfatning om at hardrockfestivaler utgjør en større sikkerhetsrisiko enn andre type musikkfestivaler, mener forskerne.

MOSHPIT: På hardrockfestivaler er det ikke uvanlig med moshpit. Her fra Tons of Rock i år.

– Hvis du har tatoveringer, svarte klær og ser ut som en punker, så er det fordi du assosierer deg med musikksjangeren, sier Boe og fortsetter:

– Det betyr ikke at du er aggressiv, driver med uønsket oppførsel eller utøver vold.

Mer risiko på andre type festivaler

Boe og Torgersen tror det vil være mer utfordringer knyttet til krangling blant publikum på festivaler med stor sjangerbredde enn på hardrockfestivaler.

Det er fordi mange er der mer for festen enn for musikken, sier de.

Venninnene Ida Råen Nilsen og Clara Bigset-Berge på Slottsfjell i Tønsberg har ikke vært involvert i noe dårlig stemning på festivalen, men innrømmer at de er der like mye for det sosiale som for musikken.

– Vi bor i nærområdet, så derfor er det naturlig å dra, sier Råen Nilsen.

– Det er sånn «meet-and-greet» her. Du møter alle du kjenner, fortsetter Bigset-Berge.

PÅ FESTIVAL: Venninne Clara Bigset-Berge og Ida Råen Nilsen oppfordrer folk om å oppføre seg fint på Slottsfjellfestivalen. Foto: Rikke Lillelien / NRK

Mener veilederen nører opp under fordommer

Forskerne er spesielt kritiske til et eksempel på en såkalt publikumsprofil i veilederen til DSB.

De mener eksemplene som blir brukt i den gir indikasjoner på at det er mindre farlig på konserter der artistens budskap er «kjærlighet og respekt», mens det vil være mer risiko hvis artistens tekster er samfunnskritiske.

– Den gir noen føringer for at man skal tro at musikkstiler med ganske aggressive uttrykksformer automatisk medfører en høyere risiko. Det er ikke nødvendigvis sånn, sier Boe.

VEILEDER: Det er dette eksempelet på en publikumsprofil forskerne er skeptiske til. Foto: Skjermbilde / DSB

DSB: – Vil se på innspillene

Direktør i DSB, Elisabeth Sørbøe Aarsæther, sier dette er viktige innspill som de vil se nærmere på når veilederen skal revideres.

– Men det er likevel ganske viktig at selve publikumsprofilen er en del av vurderingen arrangørene gjør.

– Så er det ikke opp til DSB å mene noe om det er mer aggresjon på hardrock enn på Hakkebakkeskogen. Det viktigste er at folk er trygge, sier Sørbøe Aarsæther.

VIL VURDERE: Direktør i DSB, Elisabeth Sørbøe Aarsæther, sier de vil se på innspillene de har fått. Foto: PT

Torgersen håper veilederen blir revidert snart. Han frykter den kan skremme vekk arrangører fra å booke band og artister innenfor hardere sjangre, slik den står nå.

– Da er konsekvensene at man ikke engasjerer den type band, og kulturlivet blir redusert.