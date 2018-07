Mel Gibson og Colin Farrell i Tommy Wirkolas nye film

Gode tall for videospillprodusenter

Kvartalstallene til de to rivalene Sony, som lager Playstation, og Nintendo, viser at overskuddet for de tre siste månedene er nesten tre ganger så høyt som samme periode i fjor. Spillsalget til Playstation 4 får æren for overskuddet på to milliarder dollar. Nintendo har også hatt en profittvekst på 44 prosent. Overskuddet på 275 millioner dollar i siste kvartal tilskrives i hovedsak suksessen med spillkonsollen Switch.