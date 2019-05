Mannen under masken er død

I Star Wars-filmene var Chewbacca, eller «Chewie», Han Solo sin faste følgesvenn. Til tross for sitt fryktinngytende ytre, to meter høy og dekket av pels fra topp til tå med noen tydelige hoggetenner, viste han seg som et vennlig og trofast vesen. Chewbacca var en av de mest elskede figurene i Star Wars-universet og Filmpolitiets Birger Vestmo har noen teorier om hvorfor:

– Av utseende kunne han minne om en gedigen kosebamse, men han var også en helt som kunne få deg ut av kinkige situasjoner.

Harrison Ford, Anthony Daniels (C-3PO), Carrie Fisher og Peter Mayhew Foto: George Brich / Ap

Vestmo mener figuren appellerte til barn og voksne på forskjellig vis og trekker frem skuespillerens stålblå øyne som et mulig virkemiddel.

– Man kunne ane et vidt følelsesspekter hos Chewbacca gjennom ørsmå variasjoner i både blikk og kroppsspråk. Mayhew greide å formidle en varm vennlighet i figuren, til tross for at han var dekket av pels fra topp til tå.

Jeanette Rudshavn og Carrie Fisher på Star Wars Celebration Foto: privat

– Det har med hvordan han var som person

Jeanett Diaz ble i 2015 kåret til Norges største Star Wars-fan av Dagbladet og Disney Norge. Hun tar Mayhews dødsfall med tungt hjerte.

– Det hadde så mye med hvordan Peter var som person. Han var så elskverdig mot fansen, stilte opp på alle eventer og ga så mye av seg selv. Jeg tror det var med på å gjøre ham til en publikumsfavoritt, forteller Diaz. Hun forteller at «Chewie» ble en av favorittene fordi han var en følgesvenn som kunne være utrolig søt og vennlig, men også bli veldig sint og skummel.

R2D2, C-3PO (Anthony Daniels) Chewbacca (Peter Mayhew), prinsesse Leia (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford) og Luke Skywalker (Mark Hamill) på en TV- innspilling i 1978. Foto: George Brich / Ap

Diaz møtte skuespilleren i 2016 under Star Wars Celebration i London og forteller at han allerede da så sliten ut.

– Han har vært syk lenge, men han stilte opp allikevel og tok bilder og skrev autografer. Nå får Carrie ta godt vare på ham der oppe.