I tredje etasje i det som kalles YME-universet, en butikk på kjøpesenteret Paleet i Oslo, sitter duoen bak kunstnernavnet Broslo, Nikolai Gyllenhammar (36) og Jonny Aaseth (34).

Ingen av dem har noen form for offisiell kunstutdannelse. Før Broslo ble til var Gyllenhammar bilmekaniker, i tillegg til å ha en mastergrad i arkitektur. Aaseth på sin side var profesjonell snowboardkjører. Sammen har de likevel greid å gjøre stor suksess i utlandet og utstillingene deres trekker flere publikummere en mange store museer og gallerier i Norge.

– Vi begynte å lage en del verk til vår egen leilighet som vi hadde kjøpt sammen. Så begynte folk å like det. En dag så kom det en som jobber med kunst innom leiligheten vår, sjekka ut alt som var der, og bare «Er det dere som har laget alt dette?". «Dere er ikke hypp på å sette opp en utstilling eller gjøre noe fett sammen, for dette her har jeg aldri sett før, det her var rått. Det her var annerledes». Siden det har det bare ballet på seg, forteller Gyllenhammar.

Seks år senere har de samarbeidet med blant annet Gucci og FaZe Clan, et av verdens største gaming team. I tillegg sitter flere kjente fjes, som blant annet Pharrell Williams, A$AP Rocky og Post Malone, på kunstverk som er signert den norske duoen.

Under overflaten

De reiser seg fra vinduskarmen de sitter i, hilser på det man kan kalle en laidback måte, og sprer med engang positive vibber. Det er også formålet med utstillingen de har satt opp midt i hovedstaden.

For selv om den heter «Internet Sucks», og er inspirert av samfunnskritiske spørsmål og problemer, er formålet med kunsten deres først å fremst å spre glede og energi med sterke farger, humor og ironi.

Symbolet Barbie går igjen i flere av verkene. Foto: William Blofeld / Privat

– All kunsten vår er ganske lite selvhøytidelig. Vi kødder med oss selv, alle andre og andre kunstnere og samfunnet generelt, forteller Gyllenhammar.

Samtidig, under den kule overflaten, ligger det alltid en tanke. Bak lag på lag med materialer og enorm kreativitet, finner man skjulte symboler i Broslos verk.

– Vi har alltid et eller annet budskap eller samfunnsaktuelt tema i kunsten vår, men hovedmålet med alle verkene vi lager er at det skal gi positiv energi, sier han.

«Internett suger»

Etter å ha bodd et halvt år hos noen internettstjerner i LA, sett og observert baksiden av deres medalje på nært hold, fant Gyllenhammar og Aaseth inspirasjon til å lage sin nyeste utstilling.

"Internet Sucks" Foto: William Blofeld / Privat

– Den heter «Internet Sucks», sier Aaseth.

– Vi ser utviklingen av hvordan ting er på vei til å bli. Kanskje er dette en liten advarsel til unge, om hva som kan skje og hvordan ting ser ut på internett i forhold til hvordan det egentlig er. Vi er bare litt bekymret rett og slett, poengterer han.

Gyllenhammar legger til at de ikke prøver å fortelle folk hvordan ting skal være, og vet ikke selv hvordan det kommer til å bli, men at de hadde lyst til å se på internett og lage noe rundt dette avhengighetsskapende samfunnsfenomenet.

– Det er mange ting som skjer nå som aldri har skjedd før. Folk lever på internett og bruker mobilen 24/7. Det er helt sykt.

Treffer ungdom

De siste årene har kunstnerduoen satt sitt preg på Oslo med flere store utstillinger. Sist gang, for ett år siden, hang de opp kjempestore teddybjørner i gatene. Nå har de kledd opp veggene i motebutikken YME.

I løpet av den siste måneden har tusenvis vært innom og sett på kreasjonen. Særlig den yngre generasjonen har tatt turen. Ifølge en sensor På det meste har nærmere to tusen folk vært innom i løpet av en dag.

Og ettersom følgerskaren har blitt større, føler duoen nå et større ansvar overfor sine yngre fans.

Kim K's verdenskjente bakdel gjort om til kunst. Foto: William Blofeld / Privat

– Vi vil ikke ta en plass eller stemme i samfunnet som vi ikke føler vi trenger å ha, men etter hvert har vi begynt på å få flere folk som følger oss, og særlig kids, så da har vi blitt mer bevisst på hva vi gjør og føler vi har et større ansvar for å ta opp det vi ser på som problemer, sier Aaseth.

Han forteller at formålet med å lage kunst også er å bidra til å senke terskelen for å gå på kunstutstilling.

– Når vi møttes var det ingen av oss som gikk på kunstutstillinger. Vi skjønte ikke helt greia med det, og vi følte det var litt finkultur. Det føler jeg vi har klart å få til, senke terskelen, få med ungdommen. Og etter hvert ser vi at mange av våre kunder er førstegangskjøpere. Nå ønsker de seg kunst til konfirmasjon.

Noe drøyt

Aaseth og Gyllenhammar beveger seg i lokalet, forteller om tanken bak kunsten og viser fram verk som kalles blant annet «Pink Blogger» og «Microplasticfantastic». Samtidig som kunsten kan være umulig å tolke, er det flere av verkene som sier det meste ved første øyekast. For rumpa til Kim Kardashian er verdenskjent og gjenkjennbar for de fleste. Broslo har valgt å bruke hennes bakdel til å fremme et budskap i et par av sine verk.

– Hva blir det neste?

– Vi har noen prosjekter på gang, der vi jobber med å finne noen kule samarbeidspartnere som er hypp på å gjøre noe gøy, sier Aaseth.

Gyllenhammar forteller at det neste de ønsker å lage måtte blitt noe fysisk, i form av gigantiske skulpturer eller noe skikkelig drøyt.

– Noen ting er kulest når man får se det fysisk og ikke er på world wide web.