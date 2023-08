Kunsten til Frøydis skal lagres på månen

Direktøren for British Museum går av

British Museum-direktør Hartwig Fischer seier at han går av med umiddelbar verknad etter at fleire gjenstandar, over fleire år, har blitt stolne frå museet.

Tidlegare i august fekk ein tilsett ved British Museum sparken etter at nærare 2000 gjenstandar var stolne. Museumsdirektøren sa den gongen at det som hadde skjedd var høgst uvanleg og at museet ville gjera alt for å retta opp i skaden som var skjedd.

No seier han at museet ikkje reagerte så «breidt som det burde» på åtvaringar dei fekk for to år sidan om tjuveria.

– Ansvaret for denne forsømminga må i siste instans liggja hjå direktøren, seier Fischer.