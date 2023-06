Klassekampen intervjuet feil Anne Holt: – Ganske rasende

– I dag har Klassekampen trykket et falskt intervju av meg.

Slik starter forfatter og tidligere Arbeiderparti-politiker Anne Holt Facebook-innlegget sitt.

For Klassekampen har publisert en artikkel med Anne Holt. Problemet er bare at de har intervjuet feil Anne Holt.

I artikkelen, som handler om digital kommunikasjon, er blant annet dette sitatet:

– Jeg holder på å spy. Jeg er glad jeg er så gammel som jeg er, så jeg snart er ferdig med dette her. Det er så frustrerende at man ikke har lyst til å være her lenger. Jeg ser bare frem til enden.

– Drepende forbanna

Anne Holt avskriver hun at hun i det hele tatt har snakket med Klassekampen-journalisten. I tillegg er opplysningene i artikkelen gale, fortsetter hun:

– Jeg blir fritt sitert med sitatstrek og det hele om ting jeg ikke mener, ikke tenker og aldri har gitt uttrykk for. Blant annet får jeg komme med et rent dødsønske.

– Jeg er fly, hoppende, knusende, drepende forbanna, skriver Holt.

– Det er flaut

REDAKTØR: Mari Skurdal i Klassekampen sier det bare er å legge seg paddeflat. Foto: Siv Dolmen / Klassekampen

Klassekampen-redaktør Mari Skurdal legger seg flat.

– Her har vi jo tabbet oss ut. Vi har hatt et intervju med en person i tro at det var en annen. Så det er flaut, sier hun til NRK.

Redaktøren sier videre at forfatter Anne Holt ringte henne direkte.

– Det var hun som ringte og gjorde meg oppmerksom på dette. Og det er ikke noe annet å gjøre enn å legge seg paddeflat og beklage. For vi har satt henne i en posisjon hun på ingen måte har bedt om.

Skurdal sier Klassekampen nå jobber med å rette opp blemmen og skrive rettelse til neste papirutgave.

FAKSIMILE: I denne artikkelen har feil Anne Holt blitt intervjuet og sitert. Det har gjort forfatteren forbannet. Foto: Faksimile Klassekampen 3/6-23

Feil Anne Holt: – Helt håpløst

Den Anne Holt som ble feilringt til, sier til NRK at hun syns det er en lei sak.

– Jeg syns det er helt håpløst og beklagelig. Og mange har ringt meg i dag, jeg begynner å bli trøtt av alle telefonene. Dette ble helt tullete.

Hun sier det er langt fra første gang noen feilringer henne.

– Helt siden Anne Holt ble kjent, har jeg blitt tatt for å være forfatteren. Jeg har fått brev og telefoner og alt mulig. Men når folk har ringt har de spurt om jeg er forfatteren.

Prisvinner og justisminister

Anne Holt er en av Norges mest suksessrike forfattere. Hun har skrevet utallige krimbøker, bøkene hennes er solgt i tolv millioner eksemplarer, og flere av dem er filmatiserte. Flere priser har hun også fått: Cappelenprisen, Riverton-prisen og Bokhandlerprisen.

Hun var også justisminister for Arbeiderpartiet i Thorbjørn Jaglands regjering fra 1996–1997.

NRK har kontaktet forfatter Anne Holt, men hun sier hun ikke har mulighet til å stille til et intervju i dag.