I et innlegg i den kristne avisen Dagen etterlyser biskop Ingeborg Midttømme påskemusikken.

«Deg være ære, herre over dødens makt», synger hun, fordi hun tror at salmer er med på å gi oss en felles identitet og et felles språk i situasjoner hvor vi ellers er språkløse.

– Det finnes så utrolig mange fine påskesalmer, og de må ikke gå i glemmeboken. De er helt fraværende i det offentlige rom, sier biskopen.

Radiokanalene spiller ingenting, heller ikke kjøpesentrene.

– Det er en slående kontrast til hvordan det er i desember, sier Midttømme. Hun ønsker seg debatt om temaet.

– Må spille «Påskemorgen»

NRK spurte folk i Oslo om de mener det bør spilles mer påskemusikk.

– Påskesanger er helt ukjent for meg, kanskje vi var i kirken og sang noen kristne sanger før, men det er lite, sier Nicolay Næss som er på vei på skitur.

Når vi spiller av låten «Påskemorgen» for han, sier han den er helt ukjent.

Nicolay Næss sier påskemusikk er ukjent for han. Foto: NRK

At det er lite påskemusikk er også venninnene Helene Grønlien og Marit Vik enige i.

– Julemusikken går inn i den verdslige tradisjonen, men det gjør ikke påskemusikken på samme måte, sier Grønlien.

– Savner dere påskemusikk på radioen?

– Første påskedag må de jo spille «Påskemorgen», det synes jeg jo. Det hører liksom med, sier Vik.

– Hvis man vil høre påskemusikk kan man jo bare gå i kirken, fortsetter Grønlien.

Biskop Ingeborg Midttømme forslår at det burde vært en quiz om påskemusikk.

– Kanskje kunne folk i påskefjellet ha en liten quiz, hvor de søker opp salmer og finner ut hvor mange de kan. Jeg tror de kan overraskende mye, og kanskje er det med på å sikre salmene for kommende generasjoner, foreslår hun.

NRK tok saken i egne hender og laget quiz. Kan du disse salmene?