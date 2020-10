Det beste Per Petterson hadde lest

Da Per Petterson leste nobelprisvinner Louise Glück sine dikt, syntes han det var noe av det beste han hadde lest på mange år. Det fortalte han i NRKs Nobel spesialsending. Pettersons begeistring førte til at han ble bedt om å oversette Glück i Oktober forlags poesi-serie. Tidligere forlagsredaktør Janneken Øverland kaller Glück sine dikt for «klok poesi».