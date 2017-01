Høyre vil ha en norsk kulturkanon

– Vi har blitt veldig kortsiktige og glemmer litt viktige kulturuttrykk. Dette er en måte å synliggjøre kulturen vår ikke bare for fremtidige generasjoner, men også for våre nye landsmenn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kulturkanonen i Danmark består av 108 av de viktigste verk innen arkitektur, billedkunst, design, kunst og håndverk, film, litteratur, musikk og scenekunst. Listen ble utviklet fra 2005–2006 som et statlig initiert forsøk på en kanondannelse av essensielle verk i Danmarks kunst- og kulturarv.

– Det jeg likte med den danske prosessen var at det skapte engasjement og diskusjon. Det gjorde at mennesker som ellers ikke ville hatt et forhold til kulturarven gjorde det, sier Røe Isaken.

Kulturkanonen er nå et forslag fra Høyres programkomite. Det trenger landsmøtets godkjenning før det kan innføres i partiprogrammet.

Stemte mot forrige gang

Fremskrittspartiet foreslo en kulturkanon i 2006, men ble stemt ned i Stortinget, blant annet av Røe Isaksens parti Høyre. Forslaget fra Høyre er nesten identisk som FrP sitt for ti år siden.

– Forskjellen er egentlig bare at vi ikke har beskrevet i detalj hvordan dette skal løses. Bare å ha en debatt om dette er viktig, sier kunnskapsministeren.

Nåværende leder i Venstre, Trine Skei Grande, uttalte seg om saken i 2006.

– Jeg synes ikke vi skal bruke hovedkrefter på å kategorisere og rangere kunst. Vi bør heller bruke dem på å lage ny kunst. Det vil bli et for omfattende arbeid til at det er verdt det, sa Skei Grande den gangen.

Aps Trond Giske som var kulturminister i 2006 forklarte at grunnen til at han stemte mot forslaget var at den norske kulturarven blir tatt vare på ved at den oppvoksende generasjon får kjennskap til den gjennom skole og ulike kulturtilbud.

Bekjemper radikalisering

I Danmark så lanserte man rett før jul en ny kulturkanon, med ti danske verdier. Den skal gjøre danskene mer kulturelt bevisste, men også bekjempe radikalisering.

– Det aller viktigste med dette er å gjøre norsk kulturarv levende for flere. En hyggelig bieffekt kan være at vi blir mer bevisst på det vi har. Det kan også gi en inngangsport for dem som er født og oppvokst i Norge, sier Røe Isaksen.

– Hvilke verker ser du for deg på en slik liste?

– Jeg har selvfølgelig mine tanker om hvilke verker en slik liste bør inneholde. Jeg vil gjerne ha diskusjonen. Jeg tror prosessen frem til listen er minst like viktig som selve listen, sier Røe Isaksen.