Her er vår dom over Eurovision-finalistene

Kvelden er her – det er duket for finalen av verdens største musikkonkurranse. Artister fra 25 land står snart klare på scenen for å konkurrere om ditt hjerte, din dansefot og din stemme.

Jim Ødegård Pedersen har gjennom fem programmer ledet folkejuryen i «Adresse: Malmö»-programmene, og i kveld vurderer han opptredenene for NRK ringside fra Malmö Arena.

Hvem gjør det best på scenen og står igjen som den store vinneren? Følg med!

Artikkelen oppdateres fortløpende med video av opptredenene og nye vurderinger etter hvert som artistene har stått på scenen.

Om Jim Ødegård Pedersen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Ekspander/minimer faktaboks Eurovision-fantast og folkejuryleder i «Adresse»-programmene i NRK TV siden 2022. 40 år. Mitt forhold til Eurovision: Eurovision er for meg blitt mer en bare en konkurranse – det er nærmest blitt en livsstil. Kjærlighet, galskap, glede, intensitet og ektefølt lidenskap! Årets favorittbidrag: Det er umulig å velge bare ett! Jeg tenker årets anmeldelser vil vise hva som treffer både dansefot og hjerte ;-) Favoritt gjennom tidene: «Poupée de cire, poupée de son» med France Gall (Luxembourg, 1965) – forøvrig den første låten til å vinne ESC uten å være en ballade! I nyere tid må jeg si Ukrainas bidrag fra 2007 rett og slett er genialt («Dancing Lasha Tumbai» med Verka Serduchka). Umulig å sitte stille til!

Gå direkte til: Sverige | Ukraina | Tyskland | Luxembourg | Israel | Litauen | Spania | Estland | Irland | Latvia | Hellas | Storbritannia | Norge | Italia | Serbia | Finland | Portugal | Armenia | Kypros | Sveits | Slovenia | Kroatia | Georgia | Frankrike | Østerrike

Marcus & Martinus: «Unforgettable»

Foto: Alma Bengtsson / EBU

Tekst og melodi: Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen

Til toppen av siden

Alyona Alyona og Jerry Heil: «Teresa & Maria»

Foto: Reuters

Tekst og melodi: Aliona Savranenko, Anton Chilibi, Ivan Klymenko, Yana Shemaieva

Til toppen av siden

Isaak: «Always on the Run»

Foto: AFP

Tekst og melodi: Greg Taro, Isaak Guderian, Kevin Lehr, Leo Salminen

Til toppen av siden

Foto: AFP

Tekst og melodi: Ana Zimmer, Dario Faini, Manon Romiti, Silvio Lisbonne

Til toppen av siden

Eden Golan: «Hurricane»

Foto: NTB / STRINGER

Tekst og melodi: Avi Ohayon, Keren Peles, Stav Beger

Til toppen av siden

Silvester Belt: «Luktelk»

Foto: Reuters

Tekst og melodi: Džesika Šyvokaitė, Elena Jurgaitytė, Silvestras Beltė

Til toppen av siden

Foto: AFP

Tekst og melodi: María Bas, Mark Dasousa

Til toppen av siden

5miinust og Puuluup: «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»

Foto: AP

Tekst og melodi: Karl Kivastik, Kim Wennerström, Kristjan Jakobson, Marko Veisson, Mihkel Tamm, Priit Tomson, Ramo Teder

Til toppen av siden

Bambie Thug: «Doomsday Blue»

Foto: AFP

Tekst og melodi: Bambie Ray Robinson, Olivia Cassy Brooking, Sam Matlock, Tyler Ryder

Til toppen av siden

Foto: AP

Tekst og melodi: Artūrs Šingirejs, Kate Northrop, Liam Geddes

Til toppen av siden

Marina Satti: «Zari»

Foto: Reuters

Tekst og melodi: Gino Borri, Jay Lewitt Stolar, Jordan Richard Palmer, Konstantin Plamenov Beshkov, Manolis Solidakis, Marina Satti, Nick Kodonas, Oge, Vlospa

Til toppen av siden

Olly Alexander: «Dizzy»

Foto: AP

Tekst og melodi: Oliver Alexander Thornton, Danny L Harle

Til toppen av siden

Foto: AFP

Tekst og melodi: Gunnhild Sundli, Magnus Børmark, Jon Even Schärer, Marit Jensen Lillebuen, Ronny Graff Janssen, Sveinung Ekloo Sundli

Til toppen av siden

Angelina Mango: «La noia»

Foto: AFP

Tekst og melodi: Angelina Mango, Dario Faini, Francesca Calearo

Til toppen av siden

Teya Dora: «Ramonda»

Foto: AFP

Tekst og melodi: Andrijano Kadović, Luka Jovanović, Teodora Pavlovska

Til toppen av siden

Foto: Reuters

Tekst og melodi: Henri Piispanen, Jussi Roine, Teemu Keisteri

Til toppen av siden

Foto: AP

Tekst og melodi: Alberto Hernández, Iolanda Costa

Til toppen av siden

Foto: AP

Tekst og melodi: Audrey Leclercq, Jaklin Baghdasaryan, Louis Thomas

Til toppen av siden

Silia Kapsis: «Liar»

Foto: Reuters

Tekst og melodi: Dimitris Kontopoulos, Elke Tiel

Til toppen av siden

Angelina Mango: «La noia»

Foto: AP

Tekst og melodi: Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann, Linda Dale, Nemo Mettler

Til toppen av siden

Foto: AP

Tekst og melodi: Bojan Cvjetićanin, Danilo Kapel, Klavdija Kopina, Martin Bezjak, Peter Khoo, Sara Briški Cirman

Til toppen av siden

Baby Lasagna: «Rim Tim Tagi Dim»

Foto: AFP

Tekst og melodi: Marko Purišić

Til toppen av siden

Nutsa Buzaladze: «Firefighter»

Foto: AP

Tekst og melodi: Ada Skitka, Darko Dimitrov

Til toppen av siden

Foto: AFP

Tekst og melodi: Meïr Salah, Slimane Nebchi, Yaacov Salah

Til toppen av siden

Kaleen: «We Will Rave»

Foto: AFP

Tekst og melodi: Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Julie Aagaard, Thomas Stengaard

Til toppen av siden