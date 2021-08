Det avslører Eilish selv i et innlegg på sin egen Instagram-profil torsdag kveld, hvor hun skriver:

– Ahhh! Jeg klarer ikke vente, og jeg tar med meg vennene mine!

Girl In Red, eller Marie Ulven som hun egentlig heter, skal varme opp for popsensasjonen når hun gjester 02 Arena, i London, 26. juni neste år.

Eilish slapp nylig albumet «Happier Than Ever», som fikk strålende kritikker av NRK musikkritiker Espen Borge. Det er med dette albumet Eilish nå er turneklar med.

Billie Eilish drar ut på verdensturne neste år. Foto: Universal

«Happier Than Ever: The World Tour», stopper totalt innom syv Europeiske land. Norge er i midlertidig snobbet for et besøk av stjerna neste år, det er også resten av våre naboer i nord.

Fikk skryt av stjerna

I April fortalte Ulven til det britiske musikkmagasinet NME, at Billie Eilish synes tekstene hennes var kule. Broren til Billie, Finneas O'Connell, var nemlig med på å lage Ulvens låt «Serotonin». På spørsmål om hun fikk tilbakemeldinger fra Eilish selv, sa hun:

– Hun hørte låten og sa at teksten var skummel, og det er vanvittig.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med Girl In Red for en kommentar.