Forsker om markedsføring: – Unge opplever et konstant press

Tirsdag denne uken skrev blogger Martine Halvorsen om kjøpepresset helt ned i barneskolealder.

I innlegget skrev hun blant annet at barn mobbes fordi de ikke har den siste og dyreste mobiltelefonen, eller de riktige klærne.

Forsker Kamilla Knutsen Steinnes ved SIFO Oslo Met har forsket på unge og press, og forteller at unge i dag opplever at markedsføringen er en oppskrift på det «perfekte liv» som de aller færreste har tilgang til.

– De sier selv at de opplever at presset kan føre til dårlig selvbilde, og at det bidrar til økt kjøpepress og kroppspress, sier Steinnes til NRK.

Kjenner seg igjen

Blogginnlegget til Martine Halvorsen skal ha blitt lest i over én million ganger. Flere ungdommer forteller til NRK at de kjenner seg igjen.

EN DEL AV GJENGEN: Kirsten Sunde Thaulow (til venstre) på Bjørnsletta skole i Oslo forteller at mange unge i dag helst ikke vil skille seg ut. Foto: Petter Pettersen / NRK

– Jeg tror mange unge føler et ønske om å være en del av en tilværelse, og da blir det ofte at merket gjør at du blir sosialt akseptert, sier Kirsten Sunde Thaulow på Bjørnsletta skole i Oslo.

– Hvis man helst ikke vil skille seg ut, så er det nok en smart å gå med merkeklær.

Tiendeklassingene på Bjørnsletta skole tror frykten for å skille seg ut øker presset.

Influensere må også ta ansvar

– Det verste jeg har hørt var i en melding fra en gutt som fortalte at han for et år siden forsøkte å ta livet av seg fordi han ikke orket det presset som er, sier Martine Halvorsen til NRK.

– Foreldre må rett og slett være litt kjipe

Hun mener det er foreldrene som har mye av skylden for det kjøpepresset som barn og unge opplever.

– Jeg mener at foreldre rett og slett må være litt kjipe og tørre å si at «vet du hva du er elleve år, du trenger ikke et par sko til 2500, – kroner.» eller en vinterjakke til 8000,-, sier Halvorsen.

Samtidig er hun ikke uenig om at bloggere er med på å skape et merkevarepress.

– De aller fleste er veldig enige med meg, men noen er uenige. Blant annet på grunn av jobben min som influenser, eller blogger. så har jeg en del av skylden. Jeg mener at vi alle har et stort ansvar, sier Halvorsen.

DRAR KORTER: Martine Halvorsen mener foreldre som drar kortet må ta deler av skylden for kjøpepresset blant unge. Foto: Sara Johannessen / NRK

Hun forklarer at hun først og fremst pekte på foreldrene fordi det er dem som drar kortet.

Grunnen til at jeg pekte på foreldre, var fordi jeg til syvende og sist så er det foreldrene som drar kortet. Men det er klart at mange av mine bloggkollegaer og influenser-kollegaer som også har et stort ansvar.

Opplever et konstant press

Forsker Kamilla Knutsen Steinnes som har forsket på unge og markedsføring, sier unge i dag mener det er for få motstemmer i bransjen som setter søkelyset på det uperfekte.

UOPPNÅELIG: Kamilla Knutsen Steinnes forteller at mange unge mener influensere viser et glansbilde som er uoppnåelig. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– De føler motstemmene er for få, og at den totale mengden markedsføringspress er et urealistisk bilde på dagliglivet, sier Steinnes til NRK.

– Ungdommer forteller oss at mange influensere viser et glansbilde, et plettfritt liv, som ungdom selv føler som ganske uoppnåelig.

Forskeren forteller at ungdom selv foreslår at påvirkere selv tar et ansvar for det de velger å sponse og legge ut.

– Presset er likevel et strukturelt problem, som ikke skal legges på enkelt personer eller enkeltinfluensere, sier Steinnes.

Må ruste dagens unge

Martine Halvorsen forteller at hun jobber iherdig for å være et godt forbilde.

– Du blogger selv, du er influenser som du sier. og bruker mye tid på nettet og påvirker unge. Det er veldig mange unge som leser det du sier og skriver. Hva slags betenkeligheter har du med å for eksempel reklamere for produkter på dine egne nettsider?

ENGASJERER: Blogginnlegget til Martine Halvorsen «Har det klikka for oss?» har engasjert mange. Foto: Skjermbilde

– Jeg er veldig bevisst. Jeg takket nei til en kampanje på 50 000 kroner fordi jeg har en regel for meg selv. Hadde ikke jeg likt om søsteren min ble utsatt for et produkt, så gjør jeg det ikke.

– Men hvilket ansvar mener du bloggere som deg har nettopp for å ikke påvirke unge i negativ retning?

– Jeg er litt der at jeg håper vi kan ruste dagens barn og unge, så godt som mulig. Så de kan ta avstand fra det presset, så langt det lar seg gjøre. Og så mener jeg at influensere og alle andre som har en påvirkning skal være enda mer bevvist med hvilke signaler vi sender, avslutter Halvorsen.

Frykten for å stå utenfor

Også Mobbeombudet i Oslo tror dette handler om at unge vil være en del av et fellesskap.

– Dette handler ikke så mye om kjøpepress, det handler om gruppedynamikk og frykten for å stå utenfor, sier Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo kommune.

Kjersti Owren i Mobbeombudet sier kjøpepress ofte handler om en frykt for å ikke skille seg ut. Foto: Petter Pettersen / NRK

Hun forklarer at når disse mekanismene er i spill, kjenner unge på et behov for å tilpasse seg og være en del av en norm der det ikke er så kult å skille seg ut.