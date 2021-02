Elektronikaduoen Daft Punk legger opp

Det var musikkmagasinet Pitchfork som først omtalte nyheten.

Thomas Bangalter og Guy-Mauel de Homem-Christo startet Daft Punk i Paris i 1993. Gruppen har gjort stor suksess, og vært innflytelsesrik både i Frankrike og internasjonalt.

Deres debutalbum «Homework» fra 1997 regnes som en milepæl innen elektronisk dansemusikk.

Duoen fikk i 2013 flere Grammy-priser for albumet «Random Access Memories», hvor blant annet Pharrell Williams og Nile Rodgers gjestet. Bangalter og Homem-Christo er mest kjent for låter som «Get Lucky», «One More Time», «Around the World» og «Harder, Better, Faster, Stronger».

Videoen som annonserer slutten for Daft Punk.

Videoen som avslørte at duoen legger opp er hentet fra deres egen film, «Electroma» fra 2006.

Daft Punk har fått mye oppmerksomhet for å spille på sitt hemmelige image, og har gjennom karrieren sin opptrådt med robotiske hjelmer.

I et intervju med Rolling Stone i 2013 forklarte de at maskene var en måte å utforske «grensen mellom fiksjon og virkelighet» på.

Det oppgis ikke noen årsak til hvorfor de to har besluttet å ikke fortsette som Daft Punk.