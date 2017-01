Den svenske rapperen og låtskriveren Timbuktu sier til NRK at han er «refleksmessig optimist» nå som Donald Trump er blitt president i USA – han har nemlig store forventninger til en musikalsk bieffekt:

Timbuktu: – Nå kommer det mye bra hiphop framover! Foto: Matunda Bigirimana

– Hiphop-musikken kommer til å bli veldig bra de neste årene. Jo mer vi har å protestere mot, og klage over, desto mer følelse legger vi i det, sier han.

Slagordet «Make America Great Again» er allerede hyppig parodiert av flere amerikanske hiphop-artister.

Flere deler tanken

Elling Borgersrud tror på mer opprørsk musikk. Foto: Erik Kjelsrud

Elling Borgersrud i Gatas Parlament er enig.

– Det vil nok komme opprørsmusikk fra alle sjangre, pønk og folk, for å nevne et par. Nå er geværet ladd og folk vet hva de skal gjøre, spår en håpefull Borgersrud.

Låter som forandret historien

Og rapperne har historien på sin side – det er kommet mye god musikk ut av misnøye med makta. På 60-tallet brøt protestbevegelsen ut i full blomst. Flere artister skrev låter mot krig, sosial urettferdighet og atomvåpen.

Bob Dylans «Master of war» kritiserer den kalde krigen og regnes som en av de viktigste protestsangene fra denne perioden. Peter Seegers' «We shall overcome» er en hymnene til borgerrettsbevegelsen i USA. I Norge sang Åse Kleveland Bob Dylans «Hard rain's a-gonna fall» som protest mot atomvåpen.

Professor: – Bølgen kommer

Professor Stan Hawkins tror på en ny protestbølge. Foto: Privat

Professor Stan Hawkins fra institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo har lenge hevdet at popmusikk er en viktig plattform, ikke bare for underholdning, men for å levere politiske budskap.

– Det er veldig interessant at nesten alle popstjerner i dag er på den liberale siden av politikken – de fleste er imot «Trump-typen». Jeg tror det vil komme en bølge av protestmusikk nå.



– Mange ser på presidenten som homofob, rasistisk og kvinnefiendtlig, og flere profilerte popmusikere har allerede startet en slags protestkampanje mot ham.

Hawkins tror vi også vil få musikk for Trump. Artistene som støtter presidenten vil ta til motmæle.

Kreftene er allerede i sving

Under «Women's March»-demonstrasjonen dagen etter president-innsettelsen deltok Madonna og Alicia Keys med sang og taler i protest mot Trumps uttalelser om blant andre kvinner og utlendinger.

Det var den største demonstrasjonen i USA siden Vietnamkrigen. To millioner (!) skal ha møtt opp.

– Her dukket det også opp et nytt fenomen i popmusikk gjennom den kraftfulle rollen sosiale medier spilte i mobiliseringen rundt omkring i verden. Virkningen av streaming, internett og popmusikk har et mektig innflytelse på vårt globale samfunn, mener professoren.

Ifølge Timbuktu var det Ronald Reagans sosialpolitikk på 1980-tallet som fødte gangster-rappen, og hiphop generelt. Vil Trump inspirere en splitter ny sjanger? Tiden vil vise.

Anbefalt lytting: