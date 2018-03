Det avgjørende øyeblikket for parforholdet

– Det handler om å snu seg mot partneren, ikke snu seg bort. Forskningen viser at det du gjør dette ene sekundet, er avgjørende. Det sier en av verdens ledende forskere på samliv og familieliv, John Gottman til NRK. Han har gitt ut boken «Snu deg til meg» i Norge.

Han gir oss et eksempel: Under en typisk samtale ved middagsbordet så vi at lykkelige par viste hverandre oppmerksomhet så ofte som hundre ganger.

Evig din?

Gottman bor i USA og i tretti år har han forsket på samliv og familier. I forskningen observeres par i konfliktfylte og hyggelige samtaler. De ulike stressfaktorene måles.

– Når noe går galt i et forhold, spør man seg ofte: «Har jeg sagt noe galt?» Som oftest er det det folk ikke sier eller gjør som skader, forklarer Gottman.

Ingmar Bergmans "Scener fra et ekteskap" fokuserer på parforholdet. Her fra en scene med Linn Skåber og Svein Schøtker Hauge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Gottman får støtte av spesialist i psykologi, Eva Tryti som har skrevet boken «Evig din»?

– Det er viktig å mimre, sier hun. Hun forklarer at man sammen kan gjenoppleve den første tiden, hvordan man traff hverandre og positive minner. Dermed vender man seg til hverandre i stedet for å skape avstand.

Hun ramser opp viktige ting for at et forhold skal vare: få orden på arbeidsdeling hjemme, holdet sexlivet i gang ved å vise ømhet og kjærtegn og lære å løse konflikter raskt.

Eva Tryti har skrevet boken Evig din? Hun mener det både er viktig å få til en arbeidsdeling hjemme og holde sexlivet i gang for at et forhold skal vare. Foto: Camilla Veka/NRK

– Det handler om hvordan vi tar imot en invitasjon fra partneren, sier professor Frode Thuen ved Høyskolen på Vestlandet til NRK.

– Når en partner reagerer negativt på små bagateller, kan det være tegn på noe helt annet. Det ligger en undertekst der som kan bety alvorlige problemer. Og det å vende seg bort fra partneren i kommunikasjonen, kan skape utrygghet og røre ved den grunnleggende følelsen: Hvem er jeg?

Positivitetsbank

– Det kan være så enkelt som at en kvinne sier til mannen sin. «Åh, se på den vakre fuglen utenfor.» Han kan enten nikke og kommentere eller vise tydelig at han ikke har tid til å prate om dette, forklarer Gottman.

– Par som har minst fem positive øyeblikk der de vender seg mot hverandre for hvert negative i løpet av et døgn, vil trolig greier å holde sammen, sier han. Og legger til at de beste forholdene kan ha tjue positive øyeblikk for hvert negative.

John Gottman kaller det en «positivitetsbank» hvor de positive øyeblikkene er lagret. De blir en motvekt når forholdet skranter.

Det emosjonelle båndet er viktig i et parforhold. Det viser forskningen. Og det er også viktig å mimre om hvordan man møtte hverandre og om den første tiden. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Hva skjer i et forhold der det vanlige er å vende seg mot hverandre?

– Analysen viser at disse parene utvikler stabile, langvarige forhold med mange gode følelser for hverandre, sier Gottman.

– De ser ut til å ha lettere tilgang på humor, ømhet og interesse for hverandre under konflikter. Dermed unngår de den nedadgående spiralen av negative følelser som ødelegger forhold.