Den niende episoden av «Makta» finner sted på Utøya. Nærmere bestemt på AUFs sommerleir i 1981.

I episoden får vi glimt av de korte kortbuksene til daværende AUF-leder Thorbjørn Jagland.

Skuespiller Nils Bendik Kvissel spiller Thorbjørn Jagland. På sommerleir på Utøya hadde Jagland korte kortbukser. Foto: Motlys

Ikke minst får vi se at unge Jens Stoltenberg drar på rusletur langs kjærlighetsstien på øya med en jente.

Mesteparten av turen skal Stoltenberg riktignok ha brukt på å snakke om Nato.

Men andre Utøya-tradisjoner får også plass i episoden: Fotballkamper, konserter og politikere som blir «grilla» med spørsmål fra engasjert ungdom.

– De klarer å få frem den helt spesielle Utøya-følelsen, som man opplever enten man er på sin første eller tiende sommerleir, sier AUF-leder Astrid Hoem.

AUF-leder Astrid Hoem mener den nyeste episoden av Makta får frem den helt spesielle Utøya-følelsen. Foto: Milana Knezevic / NRK

Det er ikke bare Hoem som liker episoden. På nettstedet X, tidligere kjent som Twitter, er det flere som er begeistret.

– Den nyeste episoden av «Makta» er noe av det beste jeg har sett på norsk TV, skriver en.

– Tenk at det går an å lage noe så fint som episode 9 av «Makta», skriver en annen.

En X-bruker stiller følgende spørsmål etter å ha sett episoden: «Er dagens episode den første moderne medieproduksjonen som viser hva Utøya er og betyr for AUF-erne?»

En AUF-er holder tale i «bakken» på Utøya. Foto: Motlys

AP-politiker: – En fantastisk fin episode

Andreas Halse er politiker i Oslo Arbeiderparti. Selv meldte han seg inn i AUF i 1993, og har vært på noe sånt som ti sommerleirer på Utøya.

For ham var det sterkt å se episoden.

– I går var det veldig hyggelig å se Utøya sånn som jeg aller best husker den. En fantastisk fin episode av Makta, skriver han på X i dag.

Oslo-politiker Andreas Halse har selv vært på sommerleir på Utøya flere ganger, og synes søndagens episode av Makta var ekstra rørende. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Til NRK forklarer han at han synes fellesskapet på sommerleiren ble vist frem på en god måte.

– Jeg har et veldig varmt forhold til Utøya. Litt derfor er det ekstra hyggelig å se det beskrevet så bra. Både for meg, for den generasjonen som var der for snart 40 år siden, og for de som var der 22. juli – helt til han kom.

Filmanmelder: – Umulig å ikke tenke på 22. juli

For mange i Norge kommer Utøya alltid til å være så tett knyttet til 22. juli at det er vanskelig å se for seg en vanlig sommerleir, tror AUF-leder Hoem.

Under terrorangrepet 22. juli 2011 ble 69 ungdommer drept på Utøya.

I søndagens episode av «Makta» blir ikke 22. juli nevnt eksplisitt. Derimot får vi se øya på sitt aller vakreste.

Filmanmelder i VG, Morten Ståle Nilsen, tror likevel det er umulig for nordmenn å ikke tenke på 22. juli når man ser episoden.

– Jeg synes jo den utmerker seg som den kanskje aller mest gripende episoden i hele serien. Det har jo selvfølgelig noe med at den utspiller seg der den utspiller seg å gjøre, mener han.

I den niende episoden av Makta har Reiulf Steen en 15 minutter lang monolog i strandkanten på Utøya.

Det er spesielt Reiulf Steen sin 15 minutter lange monolog i fjøresteinene på Utøya som gjør at mange trekker paralleller til 22. juli, tror Ståle Nilsen.

– Steen snakker om hvordan sosialister i Chile ble jaget i døden. Da tenker man jo sitt. Det er ikke tilfeldig at den scenen legger beslag på et helt kvarter i episoden.

Fotballkamper, konserter og sommerflørt

Astrid Hoem tolker også Steen sin monolog som en henvisning til 22. juli. Også en annen scene med Steen berører henne sterkt.

– Når Reiulf Steen synger «Vi er AUF-ere» i solnedgang. Da blir jeg veldig rørt.

Reiulf Steen synger «Vi er AUF-ere» Du trenger javascript for å se video.

Sangen synges i AUF den dag i dag. Til tross for at 22. juli alltid vil prege Utøya og AUF, er flere ting det samme som de var på sommerleirene i gamle dager.

Fortsatt er det fotballkamper, konserter og sommerflørt.

– Det synes jeg er noe av det sterkeste man har klart å bygge opp igjen på Utøya. Nettopp at vi klarer den balansen mellom å minnes dem vi har mistet og føre sommerleiren videre, sier Hoem.