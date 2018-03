Lina Wolff så det komme, lenge før den etter hvert så beryktede emneknaggen dukket opp i sosiale medier i fjor høst.

I romanen hennes «De polyglotte elskerne» tar hun opp flere maktforhold mellom mann og kvinne som fører til seksuelle overgrep. Hun ga ut boken i 2016, ett år før #metoo slo ned som et jordskjelv i hjemlandet Sverige.

Lina Wolff Ekspandér faktaboks Svensk forfatter, født i 1973

Debuterte med «Många människor dör som du» i 2009

Fikk Augustprisen 2016 for «De polyglotte elskerne» som er hennes tredje roman

NRKs litteraturkritiker Knut Hoem orket ikke vente på oversettelsen og anmeldte «De polyglotte elskerne» på originalspråket i januar 2017.

– Den boka «fucka» med hodet mitt, sier Hoem.

Det seksuelle blikket

Wolff mener all trakasseringen som #metoo-aksjonen hittil har løftet opp, bare er reaksjonen på en overoppheting over tid.

– Det seksuelle blikket har blitt det normale, også i relasjoner der det ikke hører hjemme, sier hun.

Det mannlige blikket, menn som underkjenner kvinner som tenkende individer og kun etter hvor tiltrekkende de er, opptar forfatteren. Men det er ikke løst i en håndvending å forandre. Wolff erkjenner at dobbeltheten i vår seksuelle natur kompliserer det hele.

– Vi er seksuelle skapninger, men vi er også åndelige, og jeg tror det handler om å finne balanse. #metoo er et uttrykk for at noe har gått over styr, at vi har overseksualisert blikket vårt og oss selv, på bekostning av noe annet.

Bare starten

Wolff er tydelig på at hun ikke ønsker å moralisere i boken, men heller «holde opp et speil og vise hvordan det er».

Polyglotte betyr «flerspråklige». Wolff skrev tittelen før hun skrev boka. – Bare det faktumet at vi kan kommunisere med hverandre er et lite mirakel, med tanke på hvor ulike konnotasjoner vi har for ulike ord, sier forfatteren. Foto: EXIL DESIGN / Forlaget Oktober

– Hovedoppgaven som forfatter er ikke å løse mange problem, men å få de til å komme opp til overflaten, sier hun.

Wolff mener #metoo har hatt den samme oppgaven – å løfte opp et allerede eksiterende problem. Og til de som skulle tro at kampanjen snart er på hell, har forfatteren følgende beskjed:

– Vi har bare så vidt begynt å virvle opp grums, mye gjenstår. På sikt blir det umulig for noen å hevde at man ikke trodde oppførselen sin kunne oppfattes som krenkende. Det vi til nå har sett er bare starten på en større forandring i samfunnet vårt, forklarer hun.