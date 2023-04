Forbrukerrådet: Nintendo må reparere defekte Nintendo Switch-kontrollere gratis og på livstid

En fersk avgjørelse fra EU-kommisjonen innebærer ifølge Forbrukerrådet at Nintendo må reparere defekte Swich-kontrollere livet ut for kundene.

Papirbunken som ble overlevert kommisjonen, besto av 25.000 klager fra forbrukere i hele Europa. Forbrukerrådet samlet inn sin del av klager her til lands og endte opp med vitnesbyrd fra over 1.600 nordmenn.

– Samtlige hadde opplevd såkalt «drift» på sine «Joy Cons»-kontrollere, som betyr at en feil på kontrollen gjør at karakterer på skjermen beveger seg uten at spilleren selv ønsker det. Klagene fra forbrukerne viste at nærmere 88 prosent av kontrollene som gikk i stykker, feilet så raskt som under 2 år etter kjøp, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

(NTB)