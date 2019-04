Over 210.000 publikummere har latt seg frelse av satiremusikalen «The Book of Mormon» ved Det Norske Teatret siden september 2017.

Men på tross av nesten 71 millioner kroner i billettinntekter, går rekordforestillingen med et tap på 4,8 millioner kroner, ifølge tall NRK har hentet inn fra teateret.

«The Book of Mormon» er Det Norske Teatrets største suksess gjennom tidene. Foto: Fredrik Arff / Det norske teatret

Årsaken er ifølge direktør Åse Ryvarden at Det Norske Teatret er nødt til å ha lavere billettpriser enn et kommersielt teater ville hatt, fordi de er statlig finansiert.

– Vi skal gjøre det mulig for alle å komme hit. Det er en del av oppdraget vårt som statsfinansiert teater, sier Ryvarden.

Teateret har også spilt andre forestillinger samtidig som gigantsuksessen har solgt ut sal etter sal det siste halvannet året.

– Til sammen gjør dette at vi ikke får krystet sitronen, for å bruke det uttrykket, sier direktøren.

Dette er regnskapet til «The Book of Mormon» Ekspandér faktaboks Det Norske Teatret (DNT) oppgir følgende oppsummering av økonomien for sin største seersuksess: 70,7 millioner kroner i billettinntekter

17 millioner kroner i utgifter til teknisk produksjon, betaling av royalties til rettighetshaverne bak stykket og honorar til aktørene bak scenen, for eksempel regi.

Utgifter på 40 millioner kroner til i alt 31 skuespillere og musikere over 23 måneder, flere kun tilknyttet Book of Mormon.

Kostnader på 18,5 millioner kroner fordelt på hver av de 266 kveldene stykket har blitt spilt til scene, lys, lyd, rekvisitt, maske og publikumsvakter. Totalt gir det et underskudd på 4,8 millioner kroner. Kostnad for hus og drift, markedsføring og administrasjon er ikke regnet inn.

«Går mindre i minus enn resten»

Det Norske Teatret får 175 millioner kroner i statlig tilskudd hvert år. På toppen av det skal en snau tredjedel av teaterets økonomi komme av egne billettinntekter.

Direktør Åse Ryvarden ved Det Norske Teatret sier «The Book of Mormon» har bidratt positivt til teaterets økonomi. Foto: Det Norske Teatret

Derfor leser Ryvarden positive ting av de røde tallene til «The Book of Mormon».

– Den går mye mindre i minus enn andre ting vi gjør. Tvert imot har produksjonen gitt et bidrag til økonomien vår, på grunn av de store inntektene den har gitt oss, sier hun.

Ryvarden understreker at Det Norske Teatrets økonomiske oppdrag er balanse, ikke millionoverskudd.

– Vi får støtte for å skape et bredt og mangfoldig teatertilbud på nynorsk og for å drifte virksomheten. Da vil i prinsippet et teater være et underskuddsforetak. Også på enkeltprosjekter, selv om de skulle ha høye billettinntekter, sier Ryvarden.

Uenige om kostnad

Regnestykket ville ifølge teateret sett annerledes ut dersom de var et kommersielt teater, og utelukkende kunne spilt «The Book of Mormon» til dyrere priser.

Professor Anne-Britt Gran ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI setter likevel spørsmålstegn ved at en publikumssuksess som «The Book of Mormon» ikke går i pluss.

– Er det da en god idé at institusjonsteatre setter opp så dyre forestillinger, når man med sikkerhet kan si at en så stor suksess ville gått med overskudd på et privat teater, sier Gran.

BI-professor Anne-Britt Gran skriver bok om statlig og kommersiell teaterdrift. Hun påpeker at selv om private teatre har mulighet til å skape større inntekt enn statlige teatre, har de ofte langt høyere utgifter.

Ryvarden svarer at Det Norske Teatret må se stykket i sammenheng med oppdraget sitt.

– I vår økonomi er ikke dette dyrt, fordi vi må se helheten. Skulle vi spilt noe annet med lavere billettinntekter, ville det vært dyrere for oss. Skal vi tenke pris per publikummer, er den lav for en produksjon som «The Book of Mormon», sier hun.

40 millioner til skuespillerne

Ifølge teaterets eget anslag har «The Book of Mormon» kostet snaut 76 millioner kroner.

Blant annet har 40 millioner gått til å lønne i alt 31 skuespillere og musikere, der de aller fleste har vært hyrt inn utenfra for kun å jobbe med «The Book of Mormon».

Åse Ryvarden påpeker at kostnadene ble som planlagt, men at det allerede fra forhåndssalget ble klart at musikalen ville gå mindre i minus enn budsjettert.

Hovedrolleinnehaver Frank Kjosås er fast ansatt på Det Norske Teatret. Under «The Book of Mormon» har teateret hatt 31 skuespillere og musikere i sving, hvorav de aller fleste har vært eksterne ansatte på midlertidige kontrakter. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Suksessen har også smittet over på teaterets restauranter og barer, bekrefter daglig leder Kjell Arne Johnsæter i Cabaret as, som driver Kafé Løve på teateret.

– At det har hatt en positiv effekt for oss er helt klart, sier han.

De betaler husleie til Det Norske Teatret basert på egen omsetning. I fjor betalte de inn 2,8 millioner kroner, mot 2,5 millioner i 2017, som var musikalens premiereår.