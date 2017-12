Soldatene på bildet er ikke de samme soldatene som ble observert av forskerne. Foto: Margrete Konstad / NRK

«Gutta-stemning» i grønt Humoren i Forsvaret er studert av forskere for første gang. Funnene er ikke bare morsomme.

Margrete Konstad Journalist

– Å nei, nei, nei!

En ung soldat på vei under dyna roper ut, fra underkøya lengst unna vinduet i rom 223 ved Setermoen leir i Troms.

– Den var sur. Det der var pepperkakedeig, sier en romkompis og rynker på nesa.

Når stanken bølger over til den andre sida av rommet er han allerede i ferd med å åpne vinduet.

– Æææææsj, kommer det fra noen oppi all latteren.

– Det bare skjedde, sier fisens far, og melder om at alle trygt kan legge seg igjen.

De bekrefter ett av funnene fra forskerne som har undersøkt humoren i Forsvaret. Nemlig at prompehumor fikser kleine situasjoner blant soldater som bor tett.

Humor skaper trivsel. Men humor kan også bli et problem.

Forsøk på å være artig kan raskt tippe over til seksuell trakassering, ifølge FFI-forsker Nina Rones.

Soldatene i denne reportasjen er ikke de samme soldatene som forskerne møtte da de gjorde sin undersøkelse.

Det blir en del kortspilling, for beboerne på rom 223 i ei kaserne ved Setermoen leir. Foto: Margrete Konstad / NRK

«Kjerring»

– Det er jo bare kødd, sa de. Men jeg ble drittlei, det rant over for meg flere ganger, forteller en kvinnelig soldat som dimitterte i august.

Hun ønsker ikke å stå fram med navn, vi kaller henne Anne.

Anne kaller det ikke seksuell trakassering, og hun forteller ikke om alvorlige overgrep. Hun forteller om en tone mellom soldatene som «gikk på psyken», som hun selv sier det.

– Jeg og andre jenter ble kalt «hore» når en minst venta det. Det ordet, og «kjerring» ble slengt ut for hva som helst, sier Anne.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Ikke at det var noe nytt å bli kalt hore, det ble jentene på skolen også. Men for henne var problemet i Forsvaret at hun aldri fant ly for kommentarene. De var med henne ut på jobb og tilbake inn i kaserna på kvelden.

– Det er mengden over tid som er problemet. Det blir et intenst miljø når man bor oppå hverandre på den måten, sier Anne, som ikke sa fra til overordna fordi hun ikke ville skape oppstyr.

Anne mener det gikk særlig utover de kvinnelige soldatene.

– Det er jo litt sånn «gutta-stemning», sier hun.

Masterstudent ble «soldat»

For å få innpass blant soldatene, trengte FFI en forsker som ikke «pusher femti».

Sosiolog Thea Bjerke, infiltrerte soldatlivet som masterstudent. Dette bildet la hun ut på Instagram rett etter 3-mila. Foto: Privat

Thea Bjerke skulle skrive masteroppgave i sosiologi og var klar for å kle seg i grønt for første gang. Når sjokket hadde lagt seg, over hvor langt det er å gå tre mil, noterte hun alt hun så.

– Jeg var forberedt på å lete med lupe, men fikk mye servert rett i ansiktet, sier Bjerke.

Ett av funnene er at seksualiserte vitser og grovt språk særlig går utover kvinnelige soldater, ifølge forskerne. Og at kvinnelige soldater jevnlig blir utsatt for seksualiserte vitser fra befal.

En kvinnelig soldat fortalte forskerne om en situasjon der hun stod som eneste kvinne inne i en kanon, omgitt av mannlige kolleger. Det mannlige befalet tar tak i en paraply og sier:

– Dette ligner litt på en svart dildo, gjør det ikke, «Martine»? Du liker svarte dildoer, eller hva? Mannlig befal til kvinnelig vernepliktig

Både forskerne, og talsmann for Hæren, Ole Johan Skogmo, reagerer og sier at denne typen humor ikke hører hjemme i Forsvaret.

– Min opplevelse var disse mennene ikke hadde noe imot kvinnene, eller deres plass i Forsvaret, men at de ikke er klar over nettoeffekten av det de gjør, sier Bjerke.

Kvinnene som utsettes for vitser over streken, ler ofte med, står det i rapporten. Det står også at de kan bli anklaga for å mangle sans for humor om de sier stopp.

Forskerne mener mange som blir utsatt for «humor» ikke bør måtte tåle så mye som de gjør.

– Det er en humor som er lagd av menn og for menn. Samtidig ser vi at flere av gutta også synes at humoren kan være for grov, sier Nina Rones, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: NRK

Forsvaret har dokumentert seksuell trakassering i egne rekker lenge før høstens #MeToo-bølge.

27 prosent av de kvinnelige vernepliktige som svarte i en FFI-undersøkelse i Brigade Nord som kom ut i fjor, sa at de var seksuelt trakassert i løpet av førstegangstjenesten. Tallet var 15 prosent i Forsvarets egen vernepliktsundersøkelse som gjelder for hele landet.

I begge undersøkelsene skjedde storparten av trakasseringa i muntlig form.

– Det er her humoren kommer inn i bildet. Det er mange små kommentarer som slenger hele dagen. De er kanskje ikke så alvorlige, men summen av dem kan være trakasserende, sier Rones.

Funnene gjør at Rones mener opplæring i god humor må inn befalsutdanninga.

Kongen på haugen

I en garasje ved Setermoen leir gjøres stridsvognene klar til inspeksjon før jul.

– Når det blir «gutta-stemning» på rommet er det bare å putte plugger i ørene og snu seg den andre veien, sier vognfører Amanda Solli Eide.

Menig Amanda Solli Eide jobber som vognfører på en stridsvogn. – Noen ganger tuller vi med jenteting. Som at vi skal pynte stridsvogna til jul, sier hun. Foto: Margrete Konstad / NRK

Hun sier hun er vant til en tøff tone og at hun ikke plages av humoren, men at «gutta» kan bli vel barnslige noen ganger.

– Hva er guttastemning?

– Nei, det vet vi ikke helt, for det får vi ikke være med på, sier en kollega og ler.

– Vi infiltrerer litt av og til da. Du kan se for deg når de leker kongen på haugen på barneskolen. Det er om å kødde mest mulig, sier Eide.

Soldatene bor tett, både i køyesengene i kaserna og i telt på øvelse. Mangel på skille mellom jobb og fritid, har en betydning for humoren, ifølge FFI-forskninga. Foto: Margrete Konstad / NRK

«Julefinger'n»

Da masterstudent Bjerke var på forskningsopphold i kaserna, kom plutselig en mannlig soldat stormende inn på rommet hennes. Han søkte visstnok ly for kompisene som prøvde å gi ham en «julefinger».

Gutta i TV-stua ved Setermoen leir blir stille når NRK spør om de vet hva julefinger'n er. Noen ler brydd. Jo da.

– Det er når man tar en finger oppi rumpa på noen andre, sånn her, sier menig Gundersen og sveiper en finger opp i lufta foran seg.

Flere i sofaen synes det høres ut som en merkelig form for humor, driver ikke med sånt.

Men at det er gøy å teste medsoldaters grenser for hva man kan spøke med? Ja, til tider.

– Vi bor tett. Det er ganske lett å vite hva man kan tulle med, når man kjenner hverandre så godt, sier menig Holt.

Alle kan si fra om humoren dras for langt, ifølge Holt. Likevel har han og kompiser i troppen et eget begrep for folk som ikke tåler spøken. «Butthurt», sier de til den som er for hårsår.

– Det er kanskje litt sånn motsigende, sier Holt og ler med gutta.

Flere mannlige soldater NRK møter i leiren sier de ikke tror humoren går spesielt utover jentene, de mener kommentarene rammer alle og enhver.

En del av pakka?

Talsmann for Hæren, Ole Johan Skogmo, oppfordrer soldater til å rapportere dårlig humor til ledelsen. Han tror ledelsen bare får høre om toppen av isfjellet.

Talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo. Foto: Margrete Konstad / NRK

En del av problemet er forventningene hos kommende soldater, ifølge Skogmo. Han kaller det en «selvoppfyllende profeti», som gjør at soldater godtar mer enn de burde.

– Forventninger om at en røff humor er en del av pakka, øker terskelen for å rapportere. Fordi de kun hører det de forventer, mens det de hører egentlig er uakseptabelt, sier han.

Skogmo sier Forsvaret lenge har jobba for å bedre det Skogmo kaller en «machokultur».

– Er det på tide å gjøre noe annerledes?

– Helt åpenbart. All den tid vi får den type rapporter har vi ikke lyktes. Vi må komme tilbake til hvilken type tiltak som skal settes i verk, sier han.

Kort tid etter at NRK besøkte Setermoen leir meldte Forsvaret via NTB at de skal forske mer på hvordan seksuell trakassering oppstår i Forsvaret.

Sier fra

Menig Kvasnes sier jentene, som er i mindretall, får mye oppmerksomhet. Det var uvant i starten, men nå som førstegangstjenesten går mot slutten har hun vent seg til det. Foto: Margrete Konstad / NRK

Tilbake på rom 223 har fislukta forlatt rommet. Ella Kvasnes tatt bykset opp i køya. Hun og de fire gutta hun deler rom med har dusja, pussa tenner, kommet over fisen og sendt noen snaps. Snart kommer befalet og sjekker at de har lagt seg.

Kvasnes er glad for at hun er eneste jente på rommet. Lettere å bli en av gutta på den måten.

– De føles som brødrene mine nå. Det er null problem å si fra til dem om det er noe, sier hun.

Hun reagerer noen ganger på humoren blant soldatene i troppen hennes, der de er 14 prosent jenter.

Men for å eventuelt varsle et befal om humor over streken, synes hun overtrampet må være veldig alvorlig.

– Du lærer deg å bli mer hardhuda, sier hun.

Om humor-undersøkelsen: Ekspandér faktaboks Den sosiologiske forskningsartikkelen om humor i Forsvaret skal publiseres i neste nummer av det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Res Militaris, ifølge FFI.

Forfatterne er Thea Bjerke og Nina Rones (FFI). Bjerke var masterstudent da undersøkelsen ble gjort.

Grunnlaget for artikkelen er observasjoner ved Setermoen leir i 2015, gjort av Bjerke, og intervjuer med soldater.

I regi av FFI, fulgte Bjerke soldater i Artilleribataljonen ved Setermoen leir i tilsammen 18 dager.

Den studerte bataljonen er en del av Hæren, som hadde en kvinneandel blant vernepliktige på 21 % mer 31. august.

Oppstilling til inspeksjon av rom i Trondenes, en av de eldste kasernene i Setermoen leir. Foto: Margrete Konstad / NRK