Kunne endt fatalt: Satte opp antenne under kraftledning

Forsvaret satte opp leir og antenner under og ved kraftledninger.

Dette var livsfarlig, ifølge Statnett.

Generelt er det sikkerhetsbestemmelser rundt kraftledninger. Årsaken er at spenningen er såpass høy at strøm kan hoppe fra kraftledningene til for eksempel en antenne i nærheten.

Ifølge Statnett nektet forsvaret å flytte seg da de ble gjort oppmerksom på faren.

Forsvaret sier de først vurderte avstanden som god nok, men valgte etter hvert å flytte seg.

Det var under et direkteinnslag på NRK, 5. mars, at en montør fra Statnett sperret opp øynene.

Nato-øvelsen Nordic response hadde så vidt kommet i gang. Brigade nord holdt på å slå leir like utenfor Alta, og for seerne var det i grunn ikke noe å stusse over.

I bakgrunnen skjedde det likevel noe som fikk varsellampene til lyse rødt hos montøren.

To soldater sto nemlig på taket til et kjøretøy og satte opp en lang antenne. Noen få meter høyere opp i lufta kan man skimte kraftledninger. De hadde rett og slett slått leir under kraftledningene som forsyner Finnmark med strøm.

I begynnelsen av mars var flere tusen Nato-soldater samlet til en stor øvelse i Vest-Finnmark. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Kunne ha dødd

Kjetil Sørli, som er direktør for sikkerhet i Statnett, mener saken var svært alvorlig. Det fordi spenningsnivået i ledningene er så høy at strøm kan hoppe gjennom lufta.

– Når noen står og vifter med en antenne og har aktivitet under, så kan de komme såpass nærme at man får et overslag: at strømmen går ned til de som holder på med den antennen.

Ifølge Sørli var det risiko for at noen kunne ha blitt hardt skadd, eller i verste fall omkommet.

Flyttet seg ikke

Montøren til Statnett valgte selv å reise til den midlertidige leiren.

Hen gjorde Forsvarets folk på stedet oppmerksom på tabben de hadde gjort og faren som kunne oppstå, men:

«Forsvarets personell på stedet var ikke veldig innstilt på å følge vår oppfordring om å flytte til trygg avstand», står det skrevet i en rapport fra Statnett.

Denne er signert av Sørli, og sendt til blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Hva synes du om at de ikke valgte å lytte til deres montør?

– Det er jo en oppfordring når folk fra oss, i tøy merket med vårt selskap, ber folk om å flytte seg på grunn av fare. Vi forventer at de hører på oss. Det kan jeg si, sier Sørli.

Det var 5. mars at Forsvaret slo leir under og ved kraftledninger i Alta. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Ringte til politiet

For å ivareta sikkerheten valgte Statnett å ringe politiet. Ifølge Sørli sendte de ut en patrulje til stedet. Samtidig ble Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) kontaktet om det som foregikk.

Først etter dette valgte man å flytte leiren til et sted som var trygt.

Ifølge Sørli ble det senere samme kveld sendte ut e varsel fra FOH til alle som deltok i Nato-øvelsen. Den ga klare ordre om at det ikke skal være aktivitet i nærheten av kraftledninger.

Mente det var god avstand

Brigaden som slo opp leiren mente at sikkerheten var ivaretatt.

– Troppssjefen på stedet oppfattet at det var god klaring mellom antenne og høyspentlinje, ifølge Brage Steinson Wiik-Hansen. Han er talsperson for Hæren.

I tillegg var det etablert en installasjon med en fast antenne et lite stykke ved siden av kraftledningene, skriver han i en e-post. Brigaden hadde en oppfatning av at montøren i Statnett skulle undersøke om de måtte flytte leiren umiddelbart eller om de kunne bli liggende noe lenger. Soldatene skulle uansett flytte videre.

Brage Steinson Wiik-Hansen i Hæren, skriver at hendelsen i Alta gjør at Forsvaret vil ha et enda større fokus på bevissthet rundt farer ved kraftledninger.

Ifølge Wiik-Hansen tok brigaden selv kontakt med de som ledet øvelsen om det som skjedde.

– De fikk til svar at ingen skulle ligge under eller helt inntil høyspentlinjer, og ble opplyst om fastsatte grenser.

– Kort tid etter det første besøket fra Statnett, kom de tilbake, og sivilt politi var med. De fikk da melding om at det var avklart at de ikke kunne ligge i den posisjonen de gjorde, og flyttet seg