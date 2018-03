12 brettspill for hele familien

I samarbeid med spillguruen K. Remo Rheder har vi funnet frem de beste nye brettspillene på det norske markedet i dag.

Rheder er en av Norges største eksperter på området, og har startet og drifter brettspillguiden.no, som er en uavhengig forbrukeropplysningsside om brettspill.

SPILLENTUSIAST: Remo Rheder drifter nettstedet brettspillguiden.no, og er ofte brukt til å anmelde brettspill for ulike medier. Foto: privat

– Det sosiale elementet ved brettspill er ganske unikt, det at man sammen kan sitte og konsentrere seg rundt et bord. Det skaper også et rom for den gode samtalen, sier Rheder som har dyrket den store lidenskapen helt siden barndommen.

Spillene er oppdelt i fire kategorier:

Barnespill: Laget med de små barna for øyet, men kan også være gøy for voksne.

Laget med de små barna for øyet, men kan også være gøy for voksne. Familiespill: Spill som er laget for voksne, men med så enkle regler at de eldre barna kan spille på relativt like vilkår.

Spill som er laget for voksne, men med så enkle regler at de eldre barna kan spille på relativt like vilkår. Selskapsspill: Underholdningsspill for voksne. Under denne kategorien går også kunnskapsspill som f.eks. Besserwisser og Trivial Pursuit.

Underholdningsspill for voksne. Under denne kategorien går også kunnskapsspill som f.eks. Besserwisser og Trivial Pursuit. Avanserte spill: Kompliserte spill for brettspillnerdene.(Disse spillene er vanskeligere å finne i norske bokhandler, men mulig å skaffe på internett.)

Her er Rheders 12 beste tips til spill du kan kose deg med i påska:

1. Eggedansen

Kategori: Barnespill

Barnespill Antall spillere: 2-6

2-6 Spilletid: 10 min

Foto: Haba

– Spillet består av en eggekartong med ti egg og to terninger. Spillerne må etter hvert oppbevare flere egg på kroppen, f.eks. under haken, i armhulen eller mellom knærne. Oppgavene blir stadig mer vriene, og spillet er slutt når det første egget går i bakken. Et fantastisk underholdende og garantert lattervekkende spill for store og små.

2. Spinderella

Kategori: Barnespill

Barnespill Antall spillere: 2-4

2-4 Spilletid: 20 min

Foto: Marektoy

– I dette spillet brukes esken som brett i to etasjer. Spillerne prøver å redde sine tre maur over skogbunnen, mens edderkoppen jakter på dem fra oven. Et herlig, nyskapende spill som til og med kan være litt artig for de voksne.

3. La Cucaracha

Kategori: Barnespill

Barnespill Antall spillere: 2-4

2-4 Spilletid: 15 min

Foto: Ravensburger

– Tross et noe ulekkert tema – kakerlakker på kjøkkenet – er dette et utrolig flott og morsomt spill for både barn og voksne. En elektronisk kakerlakk løper rundt i en labyrint, og spillerne prøver å være den første til å fange den fem ganger. Høyhastighets-kvalitets-moro.

4. Kingdomino

Kategori: Familiespill

Familiespill Antall spillere: 2-4

2-4 Spilletid: 15-20 min

Foto: Lautapelit

– Spillerne konkurrerer om å utvikle et landskap på 5x5 felter rundt sin egen borg, ved hjelp av landskapsbrikker med forskjellige områder (eng, sjø, skog, osv.). Målet er å samle like områder inntil hverandre for å score flest mulig poeng. Et svært godt og raskt spill.

5. Takenoko

Kategori: Familiespill

Familiespill Antall spillere: 2-4

2-4 Spilletid: 45 min

Foto: Enigma Games

– Dette knallgode spillet har allerede funnet veien til mange hjem. Her er det en del kjente elementer, men du verden så mange detaljer som er forbedret og skaper et fantastisk spill. Målet er å utvikle deler av keiserens bambuspark, samtidig som en må passe på å mate pandaen.

6. Splendor

Kategori: Familiespill

Familiespill Antall spillere: 2-4

2-4 Spilletid: 30 min

Foto: Lautapelit

– Et taktisk kort- og sjetongspill, hvor spillerne er juvelerer som kjemper om å bli den mest prestisjefylte smykkehandleren. En må skaffe seg smykkestener som igjen gir muligheter for stadig bedre kort og prestisje fra de adelige. Fantastiske komponenter, elegant spilldynamikk, interessante valg og kort spilletid gjør dette til et ideelt familiespill.

7. Escape Room

Kategori: Selskapsspill

Selskapsspill Antall spillere: 3-5

3-5 Spilletid 60 min

Foto: Identity Games

– Escape Rooms har blitt en svært populær aktivitet for vennegjenger og firmautflukter. Dette er en brettspillutgave av det samme, og i spillet er det fire scenarioer, som hvert varer én time. Målet er, for spillerne i samarbeid, å komme seg ut av situasjonen de har havnet i, ved å finne hint og løse snedige oppgaver før tiden renner ut. Dette er glimrende underholdning for alle som liker å bruke sine logiske og analytiske sanser.

8. Codenames

Kategori: Selskapsspill

Selskapsspill Antall spillere: 2-8

2-8 Spilletid: 15 min

Foto: Enigma

– Et av de siste årenes største internasjonale selskapsspillsuksess, som virkelig er nyskapende. Det spilles med to lag og 25 kort med ord på som er kodeordene til lagenes medspioner. En spiller på hvert lag skal prøve å lede sitt lag til å finne «sine» spioner blant de 25, ved å si et ord hver runde som skal hinte laget om hvilke kodeord som kan være riktige. En fantastisk ny idé, som er gjennomarbeidet og velfungerende, selv om det er såpass annerledes at det krever litt av spillerne.

9. Hint

Kategori: Selskapsspill

Selskapsspill Antall spillere: 4+

4+ Spilletid: 45 min

Foto: Besserwizzer

– Spillet kan minne om Cranium, da en både skal mime, tegne, nynne eller snakke for å lede laget ditt frem til løsningen. Dette er både kreativt og underholdende og vil glede mange.

10. Photosynthesis

Kategori: Avanserte spill

Avanserte spill Antall spillere: 2-4

2-4 Spilletid: 30-60 min

Foto: Blue Orange

– Et spillkonsept som etterligner den naturlige fotosynstesen og konkurransen mellom trær. Hver spiller kontrollerer trær fra de blir plantet til de skal hugges, og alt er avhengig av utnyttelsen av «solen» som treffer brettet fra nye vinkler hele tiden, da brettet vris underveis. Et virkelig godt spill som passer for de som liker mer abstrakt strategisk tenkning.

11. Terraforming Mars

Kategori: Avanserte spill

Avanserte spill Antall spillere: 1-5 (best med 4-5)

1-5 (best med 4-5) Spilletid: 90-120 min

Foto: Fryx games

– Hver spiller er et selskap som i fellesskap med de andre skal skape et beboelig miljø på Mars. De konkurrerer om å bidra med mest, og utvikle menneskelig infrastruktur i solsystemet. Hver runde kalles en «generasjon», og i løpet av den utvikler man teknologier etc, spiller ut kort og produserer ressurser. Terraforming er vel et av spillene med størst «buzz» om dagen her til lands.

12. Gloomhaven

Kategori: Avanserte spill

Avanserte spill Antall spillere: 1-4 (best med 4)

1-4 (best med 4) Spilletid: 60-120 min

Foto: Cepholfair games

– Et stort, tungt og relativt kostbart spill, hvor alle som koste seg med D&D «back in the day» vil kjenne seg igjen, selv om spillet er både nyskapende og står trygt på egne ben. Spillerne er unike karakterer som sammen skal nedkjempe monstre i diverse grotter og ruiner. Hver karakters egenskaper utvikles i løpet av spillet, og etter hvert scenario velger spillerne hva de vil gjøre videre. Typisk er dette et spill man spiller over mange kvelder.

