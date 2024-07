Fikk besøk av den sjeldne eremittbillen: – Et mysterium

Den er vernet av Kongen i statsråd og er en av Norges mest sjeldne biller.

Eremittbillen var regnet som utdødd her i landet, helt fram til den ble funnet boende i trærne på Tønsberg gamle kirkegård.

Ifølge Norsk institutt for naturforskning, NINA, bor den ingen andre steder i Norge.

Helt til Monica Alice Sørfjord fikk en gjest hun ikke glemmer med det første.

– Overraskende

– Jeg har aldri sett en så svær bille før, ler hun og anslår at den var rundt fire centimeter lang.

Monica Alice Sørfjord. Foto: Privat

Sørfjord ble fascinert. Hun la billen på et tørkepapir, målte den og tok bilde. Deretter la hun den i gresset og har ikke sett den siden.

– Så gikk det et par dager og jeg begynte å Google. Da skjønte jeg at den var veldig sjelden og fredet, forteller hun og føler seg beæret over det storfine besøket.

Sørfjord tok kontakt med biomangfoldsarbeider Magne Flåten i Tønsberg.

Det var han som først oppdaget at billene alle trodde var utdødd, bor i gamle, hule eiketrær på Tønsberg gamle kirkegård.

– En idrettsprestasjon

Sørfjord bor ikke så langt unna kirkegården. Hun anslår avstanden til 3–400 meter i luftlinje.

Det er likevel for langt til at det er naturlig for billen å fly dit, mener Flåten. Han utelukker det likevel ikke, dersom billen har fått hjelp av vinden.

– I så fall er det en idrettsprestasjon som overstiger det vi vet om billen fra før.

Magne Flåten teller insekter for Norsk institutt for naturforskning. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Sørfjord la ut en post på borettslagets facebookside og spurte om noen andre hadde sett bilen. Da fikk hun respons fra en nabo noen etasjer over.

– Hun hadde oppdaget billen på sin genser etter en badetur på Kleiveren i Andebu, men hun hadde blitt så redd at hun kastet den ut på balkongen. Det er antakelig samme billen som havnet hos meg, ler Sørfjord.

I ettertid har Magne Flåten saumfart det nevnte området i Andebu, men har ikke funnet spor etter slike biller.

– Jeg tror ikke de lever der oppe. Det er et mysterium, sier han.

– Veldig spesielt

Forsker Anders Endrestøl i Norsk institutt for naturforskning har overvåket den sjeldne arten i over 10 år.

– Det er ikke så ofte vi har fått rapporter om at den har flydd eller finnes utenfor kirkegården. Dette var veldig spesielt. Det er et lite mysterium, bekrefter han.

Anders Endrestøl, forsker i NINA. Foto: Privat

Forskeren har besøkt boligområdet der Sørfjord bor for å finne ut om han har oversett steder der eremittbillen kan befinne seg.

Han fant ingen tegn til den.

Det gjør at han har landet på at den må ha flydd dit for egen maskin, men sier at det hele er høyst usikkert.

– Arten er ikke så glad i å fly, så det er litt mystisk hvordan den kunne klaske inn på en terrasse sånn.

Monica Alice Sørfjord angrer på at hun la billen i gresset. Senere har hun lært at den trives best i gamle, hule eiketrær.

– Jeg skulle ønske jeg hadde tatt vare på den, så kunne jeg plassert den nede på kirkegården.