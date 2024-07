Saken oppsummert: Statskog og Statsforvalteren tar grep for å beskytte Skarvberget og Tallåsen naturreservat i Rendalen fra det fremmede treslaget vrifuru.

Vrifuru ble opprinnelig plantet ut i storskala i Norge av staten selv mellom 1960-og 1980-tallet.

Fremmede arter som vrifuru er en av de fem store truslene mot naturmangfoldet, både i Norge og på verdensbasis.

I 2024 er det bevilget rundt 15 millioner kroner til fjerning av fremmede tresalg i Norge.

Myndighetene gir samtidig tillatelse til utplanting av fremmede treslag som sitkagran og lutzgran andre steder, noe som bidrar til å opprettholde disse artenes negative påvirkning på norsk natur.

Det er en nasjonal målsetting at det ikke skal være fremmede treslag i naturreservatene i Norge. -------------------------------------

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Du har kanskje hørt om sitkagran eller blomsten lupin? Vrifuru er i samme kategori: Den hører egentlig ikke hjemme i norsk natur.

Noen av de uønskede, fremmede artene her i landet kan være bevisst plantet ut. Andre har spredd seg som blindpassasjerer fra hager eller andre steder.

Dypt inne i Skarvberget og Tallåsen naturreservat i Rendalen i Innlandet, tas det nå grep for å fjerne en av dem.

Den nordamerikanske furutypen vrifuru utgjør nemlig en trussel mot den opprinnelige naturen der.

Har du hørt om trærne som skulle gi le for vinden, men som endte opp som et stort problem? Bli klokere i denne saken:

Utkonkurrerer norske arter

Reservatet i Rendalen består av viktig, norsk natur. Som innslag av gammel bærlyngfuruskog. Reservatet er også et leveområde for en rekke andre norske naturskogarter.

Her ligger vrifuru klar til å plukkes opp av tømmerbilen. Alt fjernes fra området, slik at frø ikke blir liggende igjen. Foto: Andreas S. Mathismoen

Dette er grunnen til at grunneier Statskog og Statsforvalteren nå tar grep, for å beskytte skogen fra den hurtigvoksende vrifurua.

Problemet med noen av de fremmede artene, er nemlig at de utkonkurrerer de norske. De tar rett og slett over, slik at det ikke blir plass til de artene som egentlig vokser der.

Den norske furua og vrifurua er ganske like, men de lukter forskjellig om man kommer nærme nok.

Dette er furunåler fra et norsk furutre. Furunåler fra vrifuru. En vrifuru kan oppnå en alder på ca 500 år. Den vokser ca 30% raskere enn et tradisjonelt norsk furutre. En hel skog av vrifuru har vokst opp i naturreservatet

Ble plantet ut av staten

Vrifuru, eller Contorta som den heter på latin, deler historie med de mer kjente lupinene.

Lupin ble plantet ut av Statens vegvesen på 80-tallet, langs grøfter og i vegkanter. Årsaken var en oppfatning om at lupinen kunne hindre erosjon.

Lupiner langs E18 i Vestfold, knipset for noen år tilbake. Mange synes lupinen er vakker, men den tar over for norske villblomster. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Vrifurua har en lignende historie:

Den ble plantet ut på 1960, -70 og 80-tallet. Opprinnelig på grunn av problemer med elgbeite.

– Dette ødela produksjonen av norsk kvalitetsfuru. Den norske furua har også problemer med snøskyttem. Det er en sopp som lever under snøen. Vrifurua blir ikke angrepet av denne soppen i noen særlig grad, forteller representant for grunneier Statskog, skogkonsulent Rune Aamold.

Skogkonsulent Rune Aamold Foto: Andreas S. Mathismoen

I Artsdatabanken sitt faktaark om vrifuru, står det at treet ble plantet ut fra Agder i sør, til Finnmark i nord. Men hovedvekten er på Østlandet, rundt to tredjedeler av arten er plantet ut her.

Fakta om vrifuru: Vrifuru er det viktigste fremmede treslaget i Norden, med et tilplantet areal på om lag 6 millioner dekar.

I Norge er det plantet til mellom 60 og 80 000 dekar, hovedsakelig i innlandet og i fjellnære skogområder.

Vrifuru har så langt vist liten spredning i Norge.

Vrifuru omfatter flere varieteter eller former, inkludert innlandsformen (Pinus contorta ssp. latifolia) og kystformen (Pinus contorta ssp. contorta).

Vrifuru er naturlig utbredt i vestlige deler av Nord-Amerika, fra California i sør og til Yukon i nord.

Vrifuru setter frø fra 15–20 års alder, og har i norske og svenske forsøk vist ca. 30 % større produksjon sammenlignet med vanlig furu. -------------------------------------

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Aamold forteller at treet også ble plantet ut med tanke på behovet for tømmer og cellulose, som var stort i Norge på den tiden.

En norsk furu får stå i fred, men vrifuru blir fraktet vekk av tømmerbilen. Her studerer ekspertene fra Altiskog, Statsforvalteren og Statskog et dødt tre inne i naturreservatet. Ei nyhogd vrifuru. Vrifurua vokser naturlig i vestlige deler av Nord-Amerika. Navnet vrifuru kommer av at nålene som sitter to og to sammen er vridde. En skog av vrifuru på grensen til naturreservatet Et stort lass med den uønska vrifuruen skal kjøres vekk Nå er den fremmede arten fjernet. Nå skal norske arter få vokse opp.

Stor trussel mot naturmangfoldet

Nasjonalt er det i 2024 bevilget rundt 15 millioner kroner til fjerning av fremmede treslag i Norge.

Biolog og seniorrådgiver Sverre Lundemo i Verdens naturfond (WWF), forteller at fremmede arter er en av de store truslene mot naturmangfoldet.

Sverre Lundemo Foto: Geir Barstein / WWF

Han forteller at det å fjerne vrifuru, er et viktig bidrag for at naturreservatene skal kunne oppfylle sin rolle om å ta vare på store naturverdier.

– I motsatt fall risikerer vi at de ikke lenger kan være leveområder for de artene som var grunnen til at naturreservatene opprinnelig ble opprettet, sier han.

Det er en lang rekke fremmede arter i norsk natur. Her er en liste utarbeidet av Artsdatabanken.

Fremmedarter i 168 verneområder

For en del år siden laget WWF sammen med flere andre miljøorganisasjoner en oversikt over norske verneområder. Der blir det registrert forekomst av fremmede treslag.

Tømmerbilen plukker opp vrifuru som hogstmaskinen nettopp har hogget. Foto: Andreas S. Mathismoen

Det viste seg at det var tilfellet for minst 168 verneområder i hele Norge.

– Som et minimum burde man fjerne fremmede arter i alle verneområder. De er indrefileten av norsk natur. I tillegg bør omsetning og utplanting av de mest skadelige artene helst forbys, mener han.

Fakta om naturreservatet: Skarvberget og Tallåsen naturreservat i Rendalen kommune er opprettet for å bevare et variert barskogområde med urørt preg, som har stor betydning for biologisk mangfold.

Området er et leveområde for mange naturskogarter og kalktilknyttede arter.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2789 dekar.

Vernebestemmelsene forbyr enhver handling som kan forringe verneverdiene i området, inkludert skade på vegetasjon og dyreliv, samt tiltak som kan endre naturmiljøet.

Det er også forbudt å bruke naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer.

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. -------------------------------------

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering. Kilde: Forskrift om vern av Skarvberget og Tallåsen naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark - Lovdata

Nasjonal målsetting for verneområder

Representant for Statsforvalteren i Innlandet, seniorrådgiver Marie-Louise Olsen, forteller at det for noen år siden kom en nasjonal strategi mot fremmede arter.

Denne sier at det ikke skal være fremmede treslag i naturreservatene. Fjerning av vrifuru er en del av denne strategien.

– I 2024 er det fire naturreservater i Innlandet vi hogger ut vrifuru fra, sier hun.

Hun forteller videre at fremmede arter er et stort oppdrag alle Statsforvaltere i Norge har.

Leder for prosjektet Ole Morten Ertzeid Opsahl fra Altiskog og Statsforvalteren i Innlandet seniorrådgiver Marie-Louise Olsen studerer en vrifuru. Rett bak kan man se en norsk furu. Lukter man på de finner man ut at lukten er ganske forskjellig. Foto: Andreas S. Mathismoen

– Det er et stort og viktig oppdrag for å ta vare på det biologiske mangfoldet vårt, sier hun.

Vil du lese mer om naturmangfold og hva Norge gjør for å bevare natur? I 2022 signerte Norge sammen med 193 land en historisk naturavtale: