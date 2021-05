Det var et splitta styre i Helse Sør-Øst som møttes fredag. En dobbeltstemme fra styreleder avgjorde det hele.

Dermed endte 18 års strid om bygging av et nytt hovedsjukehus for Innlandet med at det nye hovedsjukehuset skal legges til Moelv.

Det betyr også at dagens sykehus i Hamar og Gjøvik blir lagt ned.

Anne Cathrine Frøstrup, nestleder i Helse Sør-Øst, sa på dagens møte at det var på høy tid å ta en beslutning nå.

– Dette er en vanskelig sak. Det er ikke noe rett svar.

Hun mener likevel Moelv fremstår som det beste alternativet for hvor Mjøssjukehuset skal ligge, som også var innstillingen fra direktøren i Helse Sør-Øst, Jan Frich, og vedtaket på dagens styremøte.

Men først må helseminister Bent Høie godkjenne vedtaket.

Etter det starter kampen for å få penger til prosjektet.

Milliardprosjekt ikke alle blir fornøyd med

Etablering av det nye hovedsjukehuset har i utgangspunktet en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner. Målet har vært å samle flere sjukehus under et tak også psykisk helse.

Helse Sør-Øst vil ha hovedsykehus ved Mjøsbrua

Men det har vært strid om hvor det nye sykehuset skule plasseres og hva som skjer med de andre sjukehusene i Innlandet.

Vedtaket betyr at et nytt sjukehus som samler alle spesialisttjenestene bygges i Moelv. Det blir akuttsykehus i Lillehammer, slik det også er nå, og et elektivt sykehus i Elverum.

TOMTA ER KLAR: Tomta for sjukehus i Moelv har vært klar i mange år. Nå kan de være et skritt nærmere at det blir realisert. Foto: Atelier Holthe v/Bjørn Holthe, Moelv / Illustrasjon:

Et splitta fylke

Ingunn Trosholmen (Ap) er ordfører i Lillehammer. Hun er storfornøyd med vedtaket, og sier det vil overraske henne om Bent Høie går imot styret i Helse Sør-Øst.

– Det er godt at vi får et vedtak og at vi ser slutten på denne årslange debatten. Nærmere et hovedsjukehus har nok Innlandet aldri vært, sier hun.

FORNØYD: – Jeg er veldig fornøyd med at Lillehammer får beholde et stort akuttsjukehus og at hovedsjukehuset blir liggende såpas nær byen vår, sier Trosholmen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Alle er imidlertid ikke enig i dagens beslutning om at Mjøssjukehuset skal legges til Moelv. Hovedsykehus i Moelv og hovedsykehus i Brumunddal fikk begge fem stemmer hver. Avgjørende var dobbeltstemmen fra styreleder.

Styremedlem Kirsten Brubak mener Brumunddal er det beste alternativet.

– Jeg finner ikke medisinske begrunnelser for å gå for styrets løsning, sa hun på dagens møte.

– Jeg er uenig i Sykehuset Innlandets innstilling, sa styremedlem Olaf Dobloug fra Hamar.

Også han mener hovedsykehuset bør legges til Brumunddal.

Styremedlem Einar Lunde mener Moelv er det beste alternativet. Det gjør også styremedlem Sigrun Vågeng.

En av de ansattvalgte, Christian Grimsgaard, sa at ulempene rundt storsjukehus ikke har vært nok fremme.

Han sa også at ingen av forslagene kommer til å gjøre det bedre for pasientene. De har gapt for høyt mener han.

Grimsgaard mener et såkalt nullalternativ er den beste løsningen. Det betyr å se på muligheten til å beholde alle sjukehusene i Innlandet med oppgraderinger uten å bygge et nytt hovedsjukehus.

Lang tradisjon for sjukehuskrangel

Sjukehuskampen startet egentlig lenge før ordet «Mjøssjukehus» dukket opp.

I Oppland var det tradisjon for kamp mellom sjukehuset på Gjøvik og Lillehammer. I Hedmark var rivaliseringen mellom Elverum og Hamar.

LANG KAMP: Sjukehuset i Elverum har i mange år levd under frykten om å bli lagt ned til fordel for Hamar. Foto: Kjetil Skaug/NRK

I 2001 ble alle sjukehusene i de to fylkene slått under helseforetaket Sykehuset Innlandet.

Bare to år etter kom forslaget fra daværende administrerende direktør Torbjørn Almlid om et felles sjukehus for begge fylkene. «Prosjekt 2020» ble det kalt.

Han ante lite om at det skulle gå 18 år før det var i nærheten av å bli realisert.

Fylkesmann Sylvia Brustad vil ha ett storsykehus i Innlandet

Både styret i Sykehuset Innlandet og styret i Helse sør-øst har behandlet saken flere ganger før det i 2019 ble vedtatt at det skulle bygges et nytt sjukehus ved Mjøsbrua.

MJØSBRUA: Brua som tidligere delte Hedmark og Oppland har vært sentral under hele sjukehusdebatten i Innlandet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Håpet var at striden ville roe seg ved å plassere et sjukehus rett ved fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland.

Et vedtak helseminister Bent Høie var enig i. Og da lå Moelv, som ligger på Hedmarkssida rett ved Mjøsbrua, best an.

Forventer bråk når han skal legge ned to sjukehus i Innlandet

Fylkestinget, med medlemmer fra både gamle Hedmark og Oppland, fikk i fjor til en skjør enighet om at hovedsjukehuset burde bygges i Moelv.

Det er for tiden også et lokalmedisinsk senter i Sel i Nord-Gudbrandsdalen og et i Valdres. Det skal også komme et på Hadeland.

Sjukehus nærmere Hamar

Spørsmålet om hvor «i nærheten av Mjøsbrua» er dukket opp da Helse sør-øst sin prosjektgruppe i fjor gikk inn for at Mjøssjukehuset skulle bygges i Brumunddal.

Det ligger 17 kilometer sør for brua, og nærmere Hamar. De mente det ville være lettere å rekruttere folk der siden Hamar-regionen ble regnet som det mest attraktive bostedet.

Det satt full fyr i diskusjonen igjen, og den skjøre enigheten om hovedsjukehus slo sprekker.

Støtten til nytt hovedsjukehus rakner

LEGGES NED: Sjukehuset på Hamar som ligger midt i sentrum har plassmangel og det er ikke mulig å bygge ut. Det foreslås nedlagt, men Hamar kan likevel få et nytt sjukehus. Foto: Mette Finborud Børresen

Spaden i jorda blir ikke satt før pengene er bevilga. Prosessen med det starter i 2022, med et nytt Storting på plass.