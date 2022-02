Flertallet sier nei til hovedsjukehus i Moelv

Debatten om sjukehusstrukturen i Innlandet har pågått i nesten 20 år. I fjor sommer satte daværende helseminister Bent Høie punktum. Det skal bygges et nytt hovedsjukehus for Innlandet i Moelv.

Men en fersk meningsmåling viser at flertallet av innbyggerne i Innlandet ikke vil det slik.

I målingen svarer kun 38 prosent at de vil ha et nytt hovedsjukehus ved Mjøsbrua.

47 prosent vil ha null pluss-alternativet. Det vil si beholde dagens sjukehusstruktur og bygge nytt i Hamar.

Over 1000 har svart i undersøkelsen.

Den nye regjeringen har bestemt at null pluss skal utredes som et reelt alternativ.

Spørsmålet er en del av en stor undersøkelse der innbyggerne også ble spurt om de vil beholde Innlandet fylke eller gå tilbake til Hedmark og Oppland.

Gamle fylkesgrenser skiller

For noen henger trolig de to spørsmålene sammen.

Når en ser på Hedmark og Oppland hver for seg, blir forskjellene i spørsmålet om sjukehusstruktur enda større.

58 prosent av innbyggerne i tidligere Hedmark ønsker null pluss-alternativet. 26 prosent ønsker et nytt hovedsjukehus i Moelv.

I tidligere Oppland er det omvendt.

Der ønsker 34 prosent null pluss-alternativet, mens 52 prosent vil ha nytt hovedsjukehus.

ENDRING: Disse fire sjukehusene blir lagt ned hvis det bygges nytt hovedsjukehus i Moelv. Foto: Illustrasjon: Marte Iren Noreng Trøen

Nytt hovedsjukehus i Moelv betyr at sjukehusene i Hamar og Gjøvik legges ned, samt de psykiatriske sjukehusene Sanderud i Stange og Reinsvoll i Vestre Toten.

To akuttsjukehus er jackpot

Ordfører i Hamar, Einar Busterud (BBL), er ikke overrasket over resultatet. Han sier det en myte at folk i Innlandet vil ha hovedsjukehus ved Mjøsbrua.

– Dette resultatet avspeiler det folk mener. Her er de som driver med sjukehus helt i utakt med befolkningen, sier han.

IKKE OVERRASKET: Ordfører i Hamar, Einar Busterud, sier undersøkelsen viser det folk mener og bør tillegges vekt. Foto: Stein S Eide / NRK

Og han mener dette bør sette en støkk i de som har påstått at hele Innlandet går for sjukehus ved Mjøsbrua.

– Det er jo motsatt. Det er flertall mot Mjøsbrua, sier han.

At det likevel er stor uenighet mellom Hedmark og Oppland, mener han er naturlig.

– Lillehammer får et stort akuttsjukehus. I tillegg skal de ha et akuttsjukehus ved Mjøsbrua. Jeg skjønner at de er fornøyde, det er jo jackpot.

Undersøkelsen viser også klare forskjeller mellom regionene i Innlandet.

– Vet hva vi har

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, sier det er lett å føle seg trygg på de strukturene man har, og at det kan være vanskelig å få med seg essensen i hvorfor det bør gjøres endringer.

– Vi vet hva vi har, det er ikke alltid like greit å vite hva en får, sier Ihle Steen.

Hun tror folk i Oppland er mer positive til nytt sjukehus i Moelv fordi de beholder et sterkt sjukehus på Lillehammer og Gjøvik-sida har vært tydelige på at de vil ha Moelv.

Ihle Steen mener det er nødvendig med endringer og er bekymret for at prosessen kan bli ødelagt av enda flere runder med diskusjoner.

– Det handler om pasienten, hvordan får vi best mulig helsetjenester i åra som kommer. Det det må være hovedargumentet når valget skal tas, sier Ihle Steen.

FOR MOELV: Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, mener nytt sjukehus i Moelv er det beste for pasientene. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Omkamp

Diskusjonen rundt ny sjukehusstruktur i Innlandet har vært lang og utmattende. Mange var lettet da daværende helseminister Bent Høie tok beslutningen om at hele Innlandet skulle få et nytt hovedsjukehus i Moelv.

Men da Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over regjeringsmakta, slo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fast at det såkalte null pluss-alternativet skulle være et reelt alternativ til Moelv og ikke bare et referansealternativ.

Det ble nylig bekreftet av helseminister Ingvild Kjerkol.

Det har gitt mange et håp om omkamp, mens andre fortviler over at saken likevel ikke ser ut til å være avgjort.

Hamar-ordfører Einar Busterud mener denne undersøkelsen bør tillegges vekt.

– Jeg håper sjukehusdebatten blir avgjort på fakta, men det er greit å ha med seg en meningsmåling som sier hva folk egentlig mener, sier han.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjort av Sentio for NRK, Hamar Arbeiderblad, GD, Østlendingen og Oppland Arbeiderblad.

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen var:

Sykehuset Innlandet utreder et «Null pluss»-alternativ, der dagens sykehusstruktur videreføres og Hamar sykehus erstattes av et nybygg. Hvilket alternativ vil du helst ha?

Mjøssjukehuset, null pluss-alternativet eller vet ikke.

Det ble også spurt om hvor folk syns et nytt sjukehus i Hamar burde bygges.