Helse sør-øst legg no fram planane for sjukehusa i Innlandet på ei pressekonferanse på Hamar.

Etter det vi veit kjem dei til å seie at Mjøssjukehuset lagt til Brumunddal.

BRUMUNDDAL: Helse sør-øst vil truleg legge Mjøssjukehuset i Brumunddal. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Vi håpar ikkje det blir politisk rot no, slik at dette ikkje blir noko av, seier Gerd Elisabeth Nonstad i Kreftforeningen​.

Ho har site i styringsgruppa som no har vedteke planane som ei prosjektgruppe har laga. Endeleg vedtak blir gjort 4. februar neste år.

Dette blir truleg helsetilbodet i Innlandet:

Felles Mjøssjukehus i Brumunddal

Akuttsjukehus i Lillehammer

Sjukehus for planlagde behandlingar i Gjøvik

Akuttsjukehus på Tynset.

Stort lokalmedisinsk senter i Elverum

Lokalmedisinske senter på Otta, Fagernes og Hadeland

Base for luftambulanse på Dombås

Base for luftambulanse i Elverum

SLIK BLIR HELSETILBODET: Sjukehus på Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger og Tynset. Mjøssjukehuset i Brumunddal. Lokalmedisinske senter på Otta, Fagernes, Elverum og Hadeland. Ambulansebasar på Dovre og Elverum. Foto: Illustrasjon: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Ifølge planane NRK har fått tilgang til skal Mjøssjukehuset i Brumunddal ha mange funksjonar. Psykiatriske tenester og rusbehandling skal også inn her.

Elverum, som mistar sjukehuset sitt, får i staden eit stort lokalmedisinsk senter. Ifølge planane får dei også ei ny base for luftambulanse.

– Elverum får eit like godt tilbod med eit lokalmedisinsk senter, seier Øystein Berge som har leia prosjektet.

Akuttsjukehuset på Tynset blir vidareutvikla slik at dei kan dekke eit større område.

HELSE SØR-ØST: Desse la fram planane for sjukehusa i Innlandet. Foto: Knut Røsrud / NRK

Brumunddal

Helse sør-øst legg også fram ein samfunnsrapport dei har jobba fram. Den viser blant anna kor folk vil bu i framtida, og kor det blir mest bærekraftig å plassere Mjøssjukehuset.

Øystein Berge som er prosjektleder i COWI, fortel at sjukehuset ikkje vil stå klart før 2040 og rekrutteringsprimissa vil ha endra seg då.

Øystein Berge har site i styringsgruppa som vedtek planane. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Halvparten av dagens tilsette vil ha gått av med pensjon, seier han.

Han seier dei aller fleste sjukehustilsette kjem til å bu i byane i framtida.

– Vi meiner Brumunddal har best rekrutteringsevne, seier Berge.

Prosjektleiar, Øystein Berge, fortel at dei anbefalar å plassere sjukehuset i Brumunddal på grunn av kor dei vil plassere akuttsjukehusa.

Legg ned to sjukehus

Når det skal byggast eit nytt felles sjukehus, må to av dei noverande sjukehusa leggast ned. Blant anna i Elverum har mange kjempa hardt for å få behalde sjukehuset sitt.

LEGGAST NED: Folk i Elverum har lenge kjempa for å få behalde sjukehuset sitt. Helse sør-øst vil legge ned, men i staden lage ein ny base for luftambulanse her. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Helse sør-øst bekreftar no at dei legg ned sjukehusa på Hamar og Elverum.

Rune Aarbø Reinaas, som er leiar av prosjektgruppa fortel at Hamar sjukehus har for dårleg bygningsmasse, slik at det vil bli for dyrt å få til eit akuttsjukehus der.

– Og så har vi sett på Elverum for akuttsjukehus, men det vil gi for lite opptaksområde for å ta vare på kvalitet, seier Aarbø Reinaas.

Han fortel at dei vil legge akuttsjukehuset på Lillehammer. Han bekreftar også at Gjøvik får sjukehus for planlagde behandlingar.

– Gjøvik vil vere ein god plassering med tanke på befolkningsgrunnlag, og vil legge til rette for god rotasjon med fagfolk mellom akuttsjukehuset og Mjøssjukehuset, seier han.

Dette meiner politikarane om sjukehussaka: Ekspandér faktaboks Rigmor Aasrud og Tore Hagebakken (Ap): Meiner at planane om eit nytt Mjøssjukehus lever farleg, dersom Helse sør-øst vel å sjå bort frå ein semje som er jobba fram over lang tid i Innlandet.

Hagebakken, Innlandets einaste representant i helsekomiteen, seier all semje kullkastes, dersom sjukehuset foreslås lagt til Brumunddal. Marit Knutsdatter Strand og Bengt Fasteraune (Sp): Meiner at Helse sør-øst behandlar sykehussaken i Innlandet på ein uryddig måte.

Dersom eit nytt Mjøssykehus leggjast til Brumunddal i staden for ved Mjøsbrua, så trur Strand at vesentlege deler av pasientgrunnlaget frå Hadeland og deler av Valdres vil forsvinne.

– Det er vanskeleg å stole på Helse sør-øst når de til stadigheit endrar føresetnader for den framtidige sjukehusstrukturen i Innlandet, seier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune. Han reagerer sterkt på planane om å flytte Mjøssykehuset frå Mjøsbrua til Brumunddal. Morten Ørsal Johansen (Frp): Frps stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen meiner det er feil å satse på eit nytt storsjukehus i staden for å ruste opp og behalde dei mindre sjukehusa vi har i dag.

Har ingen tru på at eit storsjukehus ved Mjøsa klarer å konkurrere med sjukehusa i Osloregionen om fagkompetansen. – Dessutan er Innlandet eit distriktsfylke med store avstandar, seier Ørsal Johansen. Ketil Kjenseth (V): Seier han aldri har vore for et stort Mjøssykehus. Han øyner nå eit håp om at det ikkje blir et altfor stort nytt sjukehus, og at det heller blir bygget vidare på dei sjukehusa som finst i dag. Karin Andersen (SV): Vil at Elverum sjukehus skal bestå. – Det har eg tenkt å kjempe for, seier ho.

Meiner at alle stortingsrepresentantane frå Hedmark har det same synet. – Så då får vi sette oss saman, og sjå korleis vi kan lause dette framover. Slik at vi både får eit nytt sjukehus ved Mjøsbrua, og at vi beheld Elverum, seier Andersen til NRK. Nils Kristen Sandtrøen (Ap): Meiner det er oppsiktsvekkande at det nye sjukehuset nå blir flytta frå Mjøsbrua til Brumunddal. Sandtrøen seier til NRK at han reagerer på at ein endrar den viktigaste føresetnaden i tolvte time.

Seier at når ein nå går vekk frå at det nye sjukehuset skal ligge ved Mjøsbrua, så rokker det ved hele balansen, og ein får som konsekvens at Elverum leggjast ned. – Uklokt, seier Sandtrøen.

Legger til at han meiner at helseministeren ikkje må vere så tafatt som det han er nå. – Han må manne seg opp, og lytte til dei lokale råda. Tor André Johnsen (Frp): Meiner at Elverum sjukehus skal bestå. – At det kan bli lagt ned syns eg er trist og horribelt, seier Johnsen.

Seier til NRK at han blei heilt «sett ut» då han leste nyheita i går. – Eg såg ikkje den komme. Eg må rett og slett ta fighten for Elverum sjukehus, det skulle berre mangle. Men eg hadde håpa og trudd at eg skulle sleppe det.

Meiner at regjeringa har rota til prosessen. – Det har eg og sagt til ministeren og statssekretæren. Her var det einigheit, ro og samarbeid. Den gode prosessen som var der er nå øydelagt. Eg fryktar i verste fall at vi rykker heilt attende til start.

Dei psykiatriske sjukehusa, Reinsvoll og Sanderud blir også lagt ned. Dei psykiatriske tenestene skal hamne i det nye sjukehuset i Brumunddal.

HAMAR: Sjukehuset på Hamar blir lagt ned. Her er bygget i så dårleg stand at det har ligge i korta at ein ikkje kan drive sjukehus her. Foto: Linda Vespestad / NRK

På Dombås er det i dag ei base for luftambulanse, som skal halde fram. I tillegg får Elverum ein ny base for luftambulanse der.