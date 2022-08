Anbefaler hovedsjukehus i Moelv - skroter Hamar og Gjøvik

Et av flere store sjukehusprosjekter som skal landes denne høsten er i Innlandet.

Etter at tidligere helseminister Bent Høie sa ja til nytt hovedsjukehus i Moelv, skulle to alternativer utredes videre.

Nytt hovedsjukehus i Moelv.

Beholde dagens sjukehusstruktur og erstatte Hamar sjukehus med et nytt sjukehus på Sanderud i Stange - det såkalte null-pluss-alternativet.

Det er disse to utredningene en styringsgruppe i Helse Sør-Øst nå har vurdert, og i dag la de fram sin anbefaling.

Framdriftsplanen ny sjukehusstruktur Ekspandér faktaboks 2021: Styret i Sykehuset Innlandet vedtar at et nytt hovedsykehus skal ligge ved Mjøsbrua

Styret i Helse Sør-Øst støtter vedtaket. Men bestemmer at det skal utredes to alternativer. Det andre er det såkalte null pluss-alternativet

Helseminister Bent Høie vedtar at et nytt hovedsykehus skal ligge ved Mjøsbrua Høsten 2022: 8.august: Styringsgruppa for videreutvikling av Sykehuset Innlandet legger fram sin vurdering og konklusjon på de to alternativene.

25. august sier styret i Sykehuset Innlandet sin mening.

22. september: Helse Sør-Øst gjør sitt endelige vedtak i saken.

I løpet av høsten 2022/våren 2023 må helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bestemme seg for om forprosjektet kan komme med på statsbudsjettet for 2024.

Legger vekk null-pluss

Et flertall i gruppa anbefaler å bygge nytt hovedsjukehus i Moelv og legge vekk null-pluss-alternativet.

– Vi mener det samlet sett best svarer ut de prosjektutløsende behovene og at det vil legge best til rette for fagutvikling og god pasientbehandling i Innlandet, sier leder i gruppa og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

Han sier det ikke var en lett avgjørelse å ta.

– Man kan ikke regne seg fram til det riktige svaret. Det er en del risikoer i dette prosjektet. Det er en svær endring i struktur med å gå fra syv til fire sykehus og mange sykehus med endret innhold, sier Rootwelt.

MOELV: Leder i styringsgruppa i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, forteller at de anbefaler å gå videre med planene om et hovedsjukehus ved Mjøsbrua i Moelv. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Ikke enstemmig anbefaling

Et mindretall i gruppa støtter ikke anbefalingen.

– De tre konserntillitsvalgte ønsker ikke å støtte den anbefalingen og de ønsker ikke å komme med en anbefaling om verken det ene eller andre alternativet nå, sier Rootwelt.

Hvis flertallets anbefaling blir fulgt vil Innlandets to akuttsykehus ligge bare tre mil fra hverandre. Både de somatiske og psykiatriske sjukehusene i Gjøvik og Hamar/Stange blir lagt ned.

Lillehammer beholder akuttsjukehus, mens Elverum beholder et mindre sjukehus for akutt indremedisin og planlagte behandlinger, og Tynset beholder sitt sjukehus.

Sterkt uenige

Fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap) mener dette er et fornuftig valg.

– Vi må tenke på framtida og da er det beste for pasientene og de pårørende, og jeg mener også for de ansatte, å få samlet fagmiljøene i et storsjukehus, sier Hagen.

UENIG: Fungerende ordfører i Hamar, Knut Fangberget (H) er sterkt uenig i anbefalingen. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Fungerende ordfører i Hamar, Knut Fangberget (H) er helt uenig og mener pluss-alternativet ikke er godt nok utredet.

– For oss er det et slag i ansiktet og stikk i strid med det som gjelder økonomi, miljø og rekruttering. Det er også en oppdatert samfunnsanalyse som sier at det er helt feil å satse på sjukehus utenom dagens byer, sier Fangberget.

Moelv har i underkant av 4.500 innbyggere og ligger omtrent midt mellom Lillehammer, Hamar og Gjøvik.

Fangberget kan ikke skjønne at statsråd Trygve Vedum (Sp) vil stå inne for en slik sentralisering.

Fornøyd med å ofre sjukehuset i Gjøvik

Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) er fornøyd. Han har hele tiden vært klar på at de vil ofre sjukehuset sitt hvis Moelv blir valgt.

– Det er jo ikke noe vi gjør med lett hjerte. Men vi får jo nå en gyllen mulighet med et sjukehus som med sin spesialkompetanse og muligheter ligger 15-20 minutter unna byen, sier Sveen.

Han tror det vil gi Gjøvik et løft både når det gjelder vegprosjekter og nye boligområder.

FORNØYD: Anita Ihle Steen er ordfører i Ringsaker, som blir vertskommunen til et eventuelt nytt hovedsjukehus i Moelv. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen (Ap) er glad for anbefalingen og klar til å sprette sjampanjen. Men først når, og hvis, styrevedtaket kommer på plass og helseministeren har fattet sitt vedtak, sier hun.

Vanskelig med rekruttering

Leder i styringsgruppa, Terje Rootwelt, sier det som ble mest diskutert før de landet på en anbefaling var rekruttering og økonomi.

– Alle er enige om at rekruttering er en utfordring, og det vil gjelde i begge alternativene. Så er det ulike oppfatninger av hvilket alternativ som gir minst vanskelig rekruttering. Da er det spørsmål om hvordan man vekter reiseavstand i forhold til samlet fagmiljø og nytt sykehus, sier Rootwelt.

Rootwelt tror sykehusøkonomi kommer til å være det vanskelige området uansett hvilket alternativ de velger.

Fortsatt ikke endelig avgjort

Nå skal anbefalingen fra styringsgruppa behandles i styrene i Sykehuset Innlandet og i Helse Sør-Øst.

Så skal helse- og omsorgsdepartementet ta den endelige beslutningen og bestemme om Sykehuset Innlandet kan gå videre med planene om et hovedsjukehus i Moelv.

