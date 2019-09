Slik gjør partiene det i storbyene: FNB og MDG fosser fram

MDG gjør et brakvalg i Oslo

Bompengepartiet jevnstor med Arbeiderpartiet i Bergen – Senterpartiet på vippen

Smell for Ap-ordfører i Trondheim

Arbeiderpartiet har ligget an til å gå kraftig tilbake i de fire største byene i Norge. Partiet sitter med makten i Oslo, Bergen og Trondheim, mens Stavanger er høyrestyrt.

Statsminister Erna Solberg (H) sitt mål har vært at annenhver nordmann skal bo i en høyrestyrt kommune etter valget.

Nøkkelen for å lykkes er borgerlige flertall i de fire største kommunene.

Forhåndsstemmene fra Oslo, Bergen og Trondheim ble offentliggjort klokken 21. De viser tilbakegang for Arbeiderpartiet, men at Erna neppe får viljen sin.

Oslo

Maktbalansen innad i det rødgrønne byrådet i Oslo forandrer seg, viser forhåndsstemmene.

Lan Marie Berg og hennes grønne partifeller gjør et kraftig byks, og ligger an til å doble bystyregruppen sin.

Samtidig går byrådsleder Raymond Johansens Ap kraftig tilbake sammenlignet med forrige valg, viser forhåndsstemmene fra hovedstaden.

Også SV, som sitter med ordføreren i byen, styrker seg. Men på grunn av Aps kraftige fall ligger byrådet an til å miste til sammen et mandat. I dag sitter SV, Ap og MDG med støtte fra Rødt, som får to nye mandater.

Høyre går 7,8 prosentpoeng tilbake, viser forhåndsstemmene. FNB Oslo har fått 6,4 prosent av forhåndsstemmene.

152.036 personer har forhåndsstemt i Oslo.

NEDERLAG: Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam på Arbeiderpartiets valgvake i hovedstaden. Foto: Truls Antonsen / NRK

Bergen

I Bergen viser forhåndsstemmene at byrådspartiene går kraftig tilbake sammenlignet med forrige valg. Verst går det utover Arbeiderpartiet, som ligger an til å miste halvparten av mandatene i bystyret.

Skal byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fortsette, må et bredt flertall i bystyret stille seg bak han.

Han kan bli avhengig av Senterpartiet, som ifølge forhåndsstemmene ligger an til å få en vippeposisjon. De har en oppslutning på 4,5 prosent og tre mandater i bystyret.

De kan samarbeide både med venstresiden og høyresiden, og danne et borgerlig flertall sammen med blant andre Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Trym Aafløys liste gjør et brakvalg og ligger an til å bli jevnstore med Arbeiderpartiet.

Høyre går litt tilbake, men ser ut til å bli største parti i Bergen med 19,9 prosent.

TRYM: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger gjør et brakvalg i Bergen. Trym Aafløy (til høyre) kan juble for 18,6 prosent av forhåndsstemmene. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Trondheim

I Ap-bastionen Trøndelag har arbeiderpartiet og ordfører Rita Ottervik fått rundt 40 prosent av stemmene de tre siste valgene.

Forhåndsstemmene viser at Arbeiderpartiet gjør et mye dårligere valg i år, med 24,1 prosent av forhåndsstemmene. Det er en nedgang på 17,2 prosentpoeng sammenlignet med 2015-valget.

Det er derimot ikke helsvart for Rita Ottervik. Hun har gode sjanser for nok en periode som ordfører i kommunen hun har ledet siden 2003. Derimot må Arbeiderpartiet få hjelp fra flere partier. SV, Rødt, Senterpartiet og MDG er blant partiene som styrker seg i Trondheim.

Nytt i årets valg er at Trondheim og Klæbu kommuner har slått seg sammen. Også i Klæbu er det Arbeiderpartiet som har sittet med ordføreren.

BLANDEDE FØLELSER: Trond Giske og Rita Ottervik er glad for den rødgrønne bølgen, men legger ikke skjul på at 24 prosent er for dårlig for Ap i Trondheim. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Stavanger

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger styrker seg i hjembyen Stavanger, viser de første resultatene. 10,4 prosent av de som har forhåndsstemt har gitt sin stemme til protestpartiet.

Høyre går tilbake i byen de har hatt ordfører i siden 1995, og Arbeiderpartiet er nå største parti i oljebyen med 24,2 prosent.

Den som skal styre byen må forhandle med flere partier for å få makten.

Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun sier direkte på valgsendingen at hun vil forhandle med Frode Myrhol og FNB om å ta over makten i Stavanger. Jubelen står i taket på Tou Scene akkurat nå, der Arbeiderpartiet holder valgvake.