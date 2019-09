Brakvalg for FNB i Bergen og Stavanger: – Helt formidabelt!  

Bompengeopprøret holdt helt inn for Folkebevegelsen nei til mer bompenger (FNB) både i Bergen og Stavanger. Begge steder gjør partiet et brakvalg.

I Bergen stiller de liste for alle første gang og ligger an til å få inn hele 13 representanter i bystyret. I stiftelsesbyen Stavanger hopper FNB fra tre til sju representanter.

– Helt formidabelt. Fantastisk! jubler Trym Aafløy når han får tallene av NRK.

HER FÅR HAN TALLENE: Se den første reaksjonen fra FNB sin valgvake i Bergen.

På landsbasis får partiet 2,3 prosent av forhåndsstemmene.

– Sensasjonelt! Vi stiller jo kun til valg i elleve kommuner, sier partileder Frode Myrhol.

Hvor bor velgerne til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger? Flest stemmer Størst endring Kartet viser hvordan Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har gjort det i de ulike kommunene. Kommunene der de har gjort det best, har sterkest farge. Fargen er lysere der de har gjort et dårligere valg. 16 % – 22 % 11 % – 16 % 5 % – 11 % 0 % – 5 % Kartet viser hvor Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har gjort det bedre og dårligere enn forrige kommunevalg. I kommunene med farge går de fram. I kommunene med gråtoner, går de tilbake. 16 % – 22 % 11 % – 16 % 5 % – 11 % 0 % – 5 %

Nesten like store som Høyre og Ap

STRÅLENDE FORNØYD: FNB-leder Frode Myrhol var i kjempehumør mandag kveld.

Tallene fikk stemningen til å gå helt i taket på FNBs valgvake på First Hotel Bergen Marin i Rosenkrantzgaten, like ved Bryggen, hvor rundt tretti kandidater og støttespillere har samlet seg for å følge opptellingen utover kvelden.

For dersom tallene for forhåndsstemmene gjenspeiler det endelige valgresultatet, blir FNB en betydelig maktfaktor i Bergen.

Partiet ligger an til å bli tredje størst i byen med en oppslutning på 18,57 prosent, like bak Arbeiderpartiet (19,25 %) og Høyre (19,89 %). Det vil gi protestpartiet hele 13 mandater i bystyret, like mange som Arbeiderpartiet og bare ett mindre enn Høyre.

Selv om Aafløy uttrykker stor glede over tallene, er han sugen på mer.

– Nå må vi følge godt med på hva som skjer videre utover kvelden og se om vi kommer enda litt lenger opp, sier FNB-generalen i Bergen.

FNB vil dermed bli vanskelige å komme utenom dersom Høyre og FRP (4,57 %) skal ha noe håp om borgerlig flertall. Ut fra forhåndsstemmene har de tre partiene til sammen 30 mandater, og trenger ytterligere fire for å få flertall i bystyret.

I nabokommunen Alver, hvor det innføres lokal bompengering fra nyttår, har FNB også gjort det svært sterkt. Der ligger partiet an til å kunne bli størst, med 24,07 prosent av forhåndsstemmene.

Fullt så mye fikk de ikke på Askøy, men 9,4 prosent av forhåndsstemmene er likevel et solid resultat. Når vel en tredel av stemmene er talt opp, ligger FNB an til omtrent det samme (9,3 %) i den nye storkommunen i vest, Øygarden.

KAN VELTE HØYRE-STYRE: FNB-leder Frode Myrhol åpner for å snakke med begge sider etter valget, men har tidligere signalisert at partiet kan samarbeide med Arbeiderpartiet. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Kan frata Høyre makten etter to tiår

Brakvalget i Stavanger kan føre til maktskifte i oljehovedstaden. Mens det mange steder er forventet at FNB vil orientere seg mot høyre, har partiet her gått langt i å signalisere at de vil orientere seg mot venstre.

Med en oppslutning på 10,41 % prosent av forhåndsstemmene ligger bompengemotstanderene an til å gå fra tre til sju representanter i bystyret.

– Folk har tydeligvis gått til valgurnene og sagt at nå vil de ha en endring i bompengesaken. Nå vil de gi oss sjansen, og den skal vi ta godt vare på, sier partileder Frode Myrhol på FNBs valgvake i Stavanger.

Det kan føre til at Høyre mister makten for første gang på to tiår og at Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun kan innta ordførerstolen. Nordtun bekrefter mandag kveld at partiet vil ta FNB med i forhandlingene.

– Nå må de ha oss med, og det er akkurat den situasjonen ønsker å komme i. Vi kommer til å snakke med både Arbeiderpartiet og Høyre, og så må vi se hvor vi får mest mulig gjennomslag. Men samtidig må vi huske at mye kan forandre seg utover kvelden, sier Myrhol.

Også i nabokommunen Sandnes gjør FNB det skarpt, med 9,9 prosent av forhåndsstemmene. Men det er i Sola partiet gjør det aller best: 12,4 prosent. FNB er dermed fjerde største parti i den tradisjonelle Høyre-kommunen.

Bompenge-motstanden er også merkbar i hovedstaden. I Oslo kommune fikk FNB 6,4 prosent av forhåndsstemmene. I Porsgrunn og Skien ser partiet ut til å havne på mellom 2,5 og 3,0.

Fikk bompenge-innrømmelse av Solberg

Protestpartiets voldsomme fremgang, ikke minst i Erna Solbergs hjemby Bergen, har fått en stor del av «æren» for at bompenge-debatten har preget valgkampen.

I mai viste meningsmålingene at hver fjerde bergenser ville stemme FNB. Det fikk statsministeren til å innrømme at bompenge-nivået i Norge er blitt for høyt.

Både Aafløy og partileder Frode Myrhol har gjentatte ganger presisert at partiet er blokkuavhengig og politisk ligger i sentrum. Myrhol har sagt at vippeposisjon er perfekt for partiet, som vil samarbeide med den blokken som gir FNB best uttelling politisk.